Definirán extradición de Borge en comparecencia de hoy

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El político mexicano Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, comparecerá hoy a las 16:00 horas locales (mismo horario del centro de México) ante un tribunal panameño para definir si acepta o rechaza su extradición de Panamá a México, donde enfrentará una acusación federal por presunto lavado de dinero.



La Corte Suprema de Justicia de Panamá informó sobre esta audiencia esta mañana.



Previamente la defensa legal de Borge interpuso un recurso que provocó retrasos en la programación de la audiencia; aunque sin dar detalles, el Ministerio Público de Panamá confirmó que el recurso fue rechazado hoy.



La gestión judicial sobre Borge, de 37 años, se realizará en el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Circuito Judicial de Panamá, ante el que el ex gobernador rechazó ser extraditado a México el pasado 6 de junio.



La visita de esta tarde se efectuará luego de que el proceso para extraditar a Borge avanzó la semana pasada, luego de que el gobierno de México entregó el lunes 24 de julio pasado al de Panamá la solicitud formal de extradición y se abrió la etapa de audiencias judiciales en las que se definirá si el trámite se aligera o queda sujeto a apelaciones y otros recursos legales.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó que la embajada mexicana en ese país le entregó la documentación con las pruebas y demás elementos para sustentar la extradición de Borge a México.



El gobierno de México, que fue oficialmente notificado el 9 de junio anterior por el de Panamá de que disponía de 60 días para presentar la solicitud formal de extradición, cumplió el trámite en 46 días.



Borge, recluido desde el 9 de junio en El Renacer, una prisión en el litoral panameño en el Océano Pacífico, nuevamente deberá responder hoy al Tribunal si acepta o rechaza ser extraditado, explicaron las fuentes oficiales. Si se allana, quedará a la orden de la cancillería de Panamá para que lo entregue a México, en un mecanismo administrativo.



Según el trámite establecido, si rechaza la extradición y el Tribunal define que sea entregado a México, el político tendrá opción de apelar y presentar otros recursos que la retrasen, la confirmen o logren el objetivo de evitar ir a su país a enfrentar a la justicia federal.



Tras el debate del 6 de junio entre el abogado panameño Carlos Carrillo, del equipo de defensores de Borge, y los delegados del Ministerio Público, el Tribunal declaró la legalidad de la captura del ex gobernador, quien fue bajado por oficiales migratorios panameños el 4 por la noche en el aeropuerto internacional Tocumen, de esta capital, de un avión en el que pretendía viajar a Francia.



En su fallo, que fue remitido el 7 de junio a la cancillería panameña por el aparato judicial de ese país, el Tribunal recordó que el político mexicano es requerido en México desde el 31 de mayo de 2017 por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita 0 “lavado” de dinero, al ocultar o pretender ocultar el destino de diversos bienes de origen ilegal durante su gestión como gobernador de Quintana Roo, de 2011 a 2016.



Los jueces descartaron los alegatos de la defensa de que la aprehensión estuvo marcada por presuntas irregularidades diplomáticas de México, así como de supuestos errores de la Procuraduría General de la República, del aparato panameño migratorio y de las policías Internacional (Interpol) y de Panamá.