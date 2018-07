López Obrador, "en camino a victoria", reporta prensa internacional

(El Universal)

Al filo de las 20:10 horas (tiempo del centro de México) medios y agencias de noticias internacionales comenzaron a informar al mundo que, según las tendencias en las encuestas de salida, el candidato de la coalición Juntos haremos historia (Morena, PT y PES), Andrés Manuel López Obrador, tiene una clara ventaja para ganar la presidencia de México.



El diario estadounidense The Washington Post lanzó un urgente con el titular "El candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador tiene una ventaja dominante en las elecciones presidenciales de México, según encuestas a pie de urna".



El también diario norteamericano The New York Times ya incluso da la victoria a AMLO.



"La victoria de López Obrador coloca, por primera vez en décadas, a un líder de izquierda al frente de la segunda economía más grande de América Latina, una perspectiva que ha llenado de esperanza a millones de mexicanos, y de inquietud a las élites de la nación", apuntó la página del rotativo.



Por su parte, el portal de la cadena británica BBC, reportó que López Obrador tiene una clara ventaja en la carrera por la Presidencia de México, según las encuestas de salida.



La cadena CNN destacó que, "con solo una fracción de los votos contados, tres rivales del candidato presidencial de México, Andrés Manuel López Obrador, han aceptado la derrota, dejando al izquierdista veterano en camino a una decisiva victoria".



El diario español El País destacó que "las encuestas dan una clara ventaja al candidato Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-Partido del Trabajo-Encuentro Social)".



En su portal, el diario inglés The Guardian publicó: "Elecciones en México: El izquierdista AMLO se prepara para una arrolladora victoria histórica".



En Venezuela, el diario El Nacional, contrario al régimen de Nicolás Maduro, informa que "el izquierdista Andrés Manuel López Obrador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ganó las elecciones presidenciales mexicanas con una holgada diferencia frente a sus oponentes, de acuerdo con encuestas a pie de urna".



El diario francés Le Monde reportó: "El candidato de izquierda AMLO en camino de ganar la elección presidencial", y resaltando que la elección se realizó tras un periodo electoral con una centena de víctimas registradas.



A las 21:08 horas el PREP, del Instituto Nacional Electoral (INE), con el 0.34% de los votos escrutados, daba a López Obrador un 46.59% de los votos, seguido por Ricardo Anaya, con 27.12%; José Antonio Meade, con 18.20%, y el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, con 5.39% de los votos.