Se desata violencia en protestas por escasez de agua en Irán

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos(AP)

Las fuerzas de seguridad de Irán chocaron el domingo con manifestantes durante protestas por la escasez de agua en el sur del país y al menos 11 personas resultaron heridas, la mayoría de ellas policías, informaron las autoridades.



Las protestas en la ciudad de Khorramshahr, a unos 650 kilómetros (400 millas) al suroeste de Teherán, son porque los residentes de la ciudad portuaria, cercana a la frontera con Irak, se quejan de que de sus grifos sale agua sucia y salada, en medio de una sequía de un año.

Los disturbios son parte de la inquietud que se siente en todo Irán, en medio de una crisis económica agravada por la decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales.

Las protestas comenzaron el viernes en Khorramshahr, Abadán y otras zonas de la próspera región petrolera de Khuzestan. En un comienzo, las manifestaciones eran pacíficas, con los participantes gritando lemas en árabe y en farsi, pero durante la noche del sábado al domingo los manifestantes comenzaron a lanzar piedras contra las fuerzas de seguridad en Khorramshahr, de acuerdo con videos publicados en internet.

La televisora estatal transmitió imágenes de rocas y vidrios rotos cubriendo las aceras, así como cajeros automáticos dañados. Las mujeres y los niños comenzaron a huir cuando escucharon disparos.

En un video se pueden escuchar disparos y se ve a los manifestantes arrastrando a un hombre que no podía caminar. En otra grabación hay un hombre portando lo que al parecer es un fusil Kalashnikov sobre una motocicleta cerca de los manifestantes.



El domingo por la tarde, la televisora estatal informó que "había vuelto la paz" a Khorramshahr y que un número no determinado de manifestantes habían sido detenidos. Agregó que algunos portaban armas de fuego durante los disturbios.



No está claro qué fue lo que desató la violencia. El ministro del Interior de Irán, Abdolreza Rahmani Fazli, informó a los medios de comunicación que no hubo muertos. Posteriormente, un adjunto de Fazli dijo que la violencia había provocado un civil y 10 policías heridos, de acuerdo con la agencia de noticias ISNA.