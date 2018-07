Ataque a puñaladas en Idaho deja nueve heridos

BOISE, Idaho(AP)

Nueve personas fueron hospitalizadas el domingo temprano y un hombre estaba detenido tras un ataque con arma blanca en un complejo de apartamentos de Boise donde viven muchas familias refugiadas, informaron las autoridades.



El jefe de la policía de Boise Bill Bones dijo que las nueve víctimas fueron llevadas a hospitales para ser atendidas por heridas que no son de vida o muerte. "Hasta este momento no hemos perdido a nadie, pero... las heridas son muy graves", dijo Bones.



La policía todavía no tenía una hipótesis sobre la posible motivación en el ataque ocurrido el sábado por la noche, pero dijo que había detenido a un hombre de 30 años.



Bones agregó que el ataque fue el más grande que ocurre en un solo hecho en la historia de la policía de Boise.



Luego de que la policía recibió el reporte sobre el ataque a puñaladas a las 8:46 de la noche, acudió al complejo de apartamento en cuatro minutos. Los agentes hallaron a las víctimas en el estacionamiento y dentro del complejo habitacional. Testigos reportaron que el sospechoso había huido y la policía arrestó al sospechoso de 30 años no muy lejos de allí.



Los investigadores dijeron que no sabían si es que el sospechoso estaba vinculado con alguna de las víctimas.



La policía no divulgó los nombres ni edades de las víctimas pero dijo que las edades de ellos fluctúan mucho. Agregó que el ataque "ha afectado todos los aspectos de las familias" que viven en el complejo.