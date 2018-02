Mueren de hambre y sed 480 canarios cautivos en Perú

BOLIVIA, Perú(AP)

Las autoridades de Perú confirmaron este jueves la muerte de más de 480 canarios dorados que eran transportados ilegalmente en jaulas hacinadas para ser vendidos en Bolivia.



Las aves de color amarillo intenso de la especie Sicalis Flaveola fueron trasladados más de 1,500 kilómetros sin agua y sin alimentos en jaulas estrechas y "en condiciones terribles, que es la forma como trafican a estos animales", dijo a The Associated Press Jessica Gálvez, directora de gestión sostenible del Servicio Forestal y Fauna Silvestre (SERFOR).



El martes, las autoridades aduaneras rescataron 581 canarios de la misma especie en una revisión rutinaria en un pueblo cercano a la frontera con Bolivia pero los pájaros comenzaron a morir a causa de los maltratos. Dos días después, apenas un centenar seguían vivos pese a los esfuerzos de los funcionarios, quienes tienen previsto dejarlos por la tarde en libertad en su hábitat del norte del país.



Los funcionarios descubrieron a los canarios dentro de la cabina del chofer de un bus de la empresa de transportes CIVA. Estaban en 16 jaulas carentes de agua y alimentos.



Las autoridades comprobaron que no existía documentación que acreditara la procedencia legal de las aves, por lo que la fiscalía pidió tres años de prisión por el delito de tráfico de fauna silvestre para el peruano Luis Maldonado Córdova, el hombre que transportaba a los animales. Además pidió que se pagaran 1,500 dólares como reparación civil.



SERFOR también iniciará un procedimiento administrativo sancionador contra la empresa de transportes CIVA por cometer una infracción grave según la ley forestal y de fauna silvestre.



En agosto de 2017, agentes de SERFOR hallaron 61 loros muertos en las inmediaciones de un mercado andino de la región Ayacucho.



Nunca se halló a los responsables.