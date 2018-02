Trump publicará documento secreto sobre abusos del FBI

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump despejará el camino para que se publique un polémico memorándum escrito por el Partido Republicano, a pesar de las objeciones del FBI, dijeron el jueves funcionarios de la Casa Blanca.



El memo fue preparado por los republicanos en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes y se dice que alega una conducta inapropiada por parte del FBI durante la investigación sobre los posibles vínculos entre Rusia y el equipo de campaña de Trump en las elecciones de 2016.



El propio Departamento de Justicia, bajo las órdenes de Trump, y los demócratas han presionado furiosamente a Trump para que no publique el documento, alegando que podría dañar la seguridad nacional y confundir a los ciudadanos estadounidenses.



Un funcionario de la Casa Blanca dijo que el Congreso probablemente sería informado el viernes de la decisión. Agregó que Trump estaba "satisfecho" con la idea de publicar el memorándum.



Un segundo funcionario de la Casa Blanca dijo que era probable que Trump retirara los candados de confidencialidad del memorándum del Congreso, pero que aún se estaba analizando el método preciso para hacerlo público.



Los funcionarios no estaban autorizados para comentar deliberaciones internas y hablaron con la prensa a condición de mantener el anonimato.



Trump ha dicho que quiere publicar el memo a pesar de las objeciones del FBI y del Departamento de Justicia. El FBI dijo el miércoles que tiene “inquietudes graves” sobre la exactitud del memo, el cual fue escrito como parte de un esfuerzo para revelar lo que los republicanos dicen son abusos por parte del FBI y del Departamento de Justicia en las primeras etapas de la investigación sobre la injerencia rusa.



Altos oficiales del FBI también han hecho peticiones directas a la Casa Blanca, y han advertido que la medida podría sentar precedentes peligrosos.



Los demócratas dicen que el memo es un intento de los republicanos de distraer la atención de la investigación sobre la intromisión rusa en la elección que llevó a Trump a la Casa Blanca.



Los demócratas de la comisión de inteligencia hicieron un intento de último minuto la noche del miércoles para detener la difusión del memo, y afirmaron que fue “alterado secretamente” por los republicanos que lo escribieron.



El representante Adam Schiff dijo en una carta al presidente de la comisión, el republicano Devin Nunes, que los miembros demócratas habían descubierto cambios que fueron hechos después de que se tomó la decisión de enviar el memo a Trump.



“Por consiguiente, la Casa Blanca ha estado estudiando un documento desde el lunes por la noche cuya difusión pública nunca fue aprobada por la comisión”, escribió Schiff.



Un vocero de Nunes dijo que los cambios fueron “alteraciones menores del memo, correcciones gramaticales y dos alteraciones pedidas por el FBI y la propia minoría”.



Trump tiene cinco días a partir de la votación para revisar el documento. Si no lo objeta, el Congreso lo puede difundir. El presidente ha exhortado a difundirlo, pero Schiff pidió a Nunes que retire el memo de la Casa Blanca para que la comisión pueda volver a votar sobre su difusión.