Lord británico renuncia por llegar 60 segundos tarde

LONDRES, Inglaterra(GH)

Para cualquiera que haya llegado tarde al trabajo, una disculpa por lo general será suficiente. Pero para un lord británico, era demasiado tarde para sólo decir lo siento.Le tomó menos de 60 segundos a Michael Bates llegar tarde, pedir disculpas profusamente, ofrecer su renuncia y luego abandonar la Cámara de los Lores este miércoles, informa The Sydney Morning Herald "Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a la Baronesa (Ruth) Lister por mi descortesía al no estar en mi lugar para responder su pregunta sobre un asunto muy importante al comienzo del interrogatorio", dijo el ministro de Desarrollo Internacional, parado frente a sus compañeros."Durante los cinco años en los que he tenido el privilegio de responder preguntas de este despachador en nombre del gobierno, siempre he creído que debemos elevarnos a los más altos estándares de cortesía y respeto al responder en nombre del gobierno a las preguntas legítimas de la legislatura"."Estoy completamente avergonzado de no estar en mi lugar y, por lo tanto, ofreceré mi renuncia al primer ministro... con efecto inmediato"."Pido disculpas”, dijo lord Bates y luego recogió sus pertenencias y rápidamente salió de la cámara".Sin embargo, la primera ministra británica Theresa May, que se encuentra en una visita comercial a China, ha rechazado la renuncia de lord Bates.