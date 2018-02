Toronto: Jardinero mataba gays y los enterraba en macetas

TORONTO(AP)

Policía de Toronto informó el pasado lunes que están buscando a través de jardines y plantadores de toda la ciudad posibles víctimas de un jardinero acusado de matar al menos a cinco personas y sospechoso de más homicidios.



Bruce McArthur fue acusado el lunes de asesinato en primer grado por la muerte de tres hombres, lo que se suma a dos casos presentados anteriormente.



El detective Hank Idsinga indicó en una conferencia de prensa que los restos desmembrados de al menos tres víctimas se encontraron escondidos en el fondo de grandes maceteros en el patio trasero de una casa de Toronto que McArthur, de 66 años, usó como almacén para su negocio de jardinería. Dijo que los restos no han sido identificados.



La policía está buscando en 30 propiedades donde McArthur trabajaba instó a los clientes del hombre a contactar a la policía.



"Creemos que hay más restos en algunas de estas propiedades que estamos trabajando para recuperar", señalaron autoridades.



"Hemos tomado bastantes plantadores de toda la ciudad y continuaremos haciéndolo". Hay al menos dos sitios que queremos excavar donde las personas pueden ser enterradas".



McArthur fue acusado a principios de este mes de asesinato en primer grado por las presuntas muertes de Selim Esen y Andrew Kinsman, ambos desaparecidos el año pasado en el área de la villa homosexual de Toronto.



Se informó que McArthur ahora también ha sido acusado de la muerte de Majeed Kayhan, de 58 años, Soroush Marmudi, de 50, y Dean Lisowick, de 47.



Idsinga señaló que Lisowick era un ocupante del sistema de refugio que no había sido reportado como desaparecido. La policía cree que fue asesinado entre mayo de 2016 y julio de 2017.



"Abarca más que la comunidad gay. Abarca la ciudad de Toronto ", dijo Idsinga.



Los miembros de la comunidad Lgbt estaban presionando para obtener respuestas el año pasado a la luz de las desapariciones de Esen de 44 años y Kinsman de 49 años. Los oficiales investigaron a McArthur durante meses, pero no pudieron establecer un vínculo definitivo con las desapariciones hasta este mes, dijo la policía.