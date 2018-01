Costa Rica investiga causa de siniestro aéreo con 12 muertos

SAN JOSÉ, Costa Rica(AP )

Las autoridades de Costa Rica investigaban el lunes qué pudo haber causado la caída de un avión pequeño en una zona boscosa del noroeste del país poco después del despegue, percance en el que murieron dos tripulantes y 10 estadounidenses, incluidas unas familias de Florida y Nueva York.



Nueve de los fallecidos eran los integrantes de dos familias, una de Scarsdale, Nueva York, y otra de Belleair, Florida. Se desconoce quién era la décima víctima norteamericana.



Las autoridades costarricenses dijeron que procuraban establecer los nombres de los estadounidenses fallecidos que iban en el aparato de la aerolínea Nature Air que se desplomó el domingo al mediodía en la provincia de Guanacaste.



En Estados Unidos, las familias y amigos, conmocionados por la tragedia, empezaron a confirmar las identidades de las víctimas.



Según una familia de los suburbios de la Ciudad de Nueva York, cinco de los estadounidenses fallecidos eran parientes que estaban de vacaciones. Fueron identificados como Bruce e Irene Steinberg y sus hijos Matthew, William y Zachary, todos de Scarsdale.



"Estamos en shock e incredulidad total en este momento”, escribió en Facebook la hermana de Bruce Steinberg, Tamara Steinberg Jacobson, que también confirmó los decesos en una entrevista con NBC News.



El rabino Jonathan Blake, del templo Westchester Reform en Scarsdale, dijo en un comunicado publicado en la página de Facebook del templo y enviado por correo electrónico a The Associated Press que la familia participaba en labores filantrópicas y en grupos judíos locales. "Esta tragedia golpea muy fuerte a nuestra comunidad”, escribió Blake.



En St. Petersburg, Florida, el rabino Jacob Luski, de la Congregación B’Nai Israel, dijo el lunes que los parientes de las víctimas le informaron que cuatro miembros de la congregación viajaban en la aeronave.



“Es una tragedia que los doctores Mitchell Weiss y Leslie Weiss así como sus dos hijos, Hannah y Ari, perecieran en este terrible accidente aéreo”, señaló. “Eran una familia maravillosa a la que extrañaremos”.



En conferencia de prensa, el director de Aviación Civil de Costa Rica, Enio Cubillo, dijo que el vuelo fletado de Nature Air había despegado poco después del mediodía del domingo de Punta Islita y se dirigía a la capital, San José. Los investigadores estudian la posible causa del siniestro, agregó.



Cubillo identificó al piloto como Juan Manuel Retana y lo describió como muy experimentado. La expresidenta costarricense Laura Chinchilla dijo en un tuit que Retana era su primo.



La misma aeronave había llegado el domingo en la mañana a Punta Islita desde San José y los fuertes vientos habían demorado el aterrizaje, señaló Cubillo.



En un tuit, el mandatario costarricense Luis Guillermo Solís Rivera ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que se investigarán las causas del desplome del avión.



Los trabajadores forenses recuperaron los cadáveres del lugar el domingo en la noche. El jefe local de bomberos, Jhony García, dijo que los restos del aparato estaban totalmente quemados.



Nature Air no respondió por el momento a mensajes telefónicos y por correo electrónico.