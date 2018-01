EU: Adolescente mata a su familia en víspera de Año Nuevo

LONG BRANCH, Nueva Jersey(AP )

Un joven de 16 años armado con un fusil semiautomático mató a tiros a sus padres, a su hermana y a una amiga de la familia en víspera de Año Nuevo, informaron autoridades el lunes.



El fiscal del condado Monmouth Chris Gramiccioni dijo que el adolescente será acusado de cuatro cargos de homicidio y de uno relacionado con armas.



No se ha dado a conocer el móvil de los asesinatos, los cuales se perpetraron unos 20 minutos antes de la medianoche del domingo en el poblado costero de Long Branch.



El arma utilizada estaba registrada legalmente a nombre de un habitante de la casa, dijo Gramiccioni.



El nombre del adolescente no se dio a conocer, y hasta el lunes se desconocía si tenía un abogado.



Las víctimas fueron identificadas como Steven Kologi, de 44 años, y Linda Kologi, de 42; así como Brittany, de 18 años, Mary Schultz, de 70, quien vivía con la familia.



La policía acudió al lugar tras recibir una llamada sobre disparos en la casa poco después de las 11:30 de la noche del domingo, informó Gramiccioni.



Describió el tiroteo como un incidente doméstico aislado y dijo que el adolescente fue detenido sin resistencia.



El abuelo y el hermano del joven no fueron agredidos y salieron ilesos.



Jalen Walls, de 18 años, un vecino que iba a la escuela con Brittany Kologi, dijo al portal NJ.com que visitaba la casa de los Kologi con frecuencia.



Dijo que el joven requería asistencia especial y que no asistía a las mismas escuelas públicas que sus hermanos.

“Pero era completamente funcional y comprendía lo que decíamos”, añadió Walls.