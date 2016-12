¡Noticias desde el Santuario! Rivero regresa como voz de Géminis

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego de que los 12 Caballeros Dorados de Atena sacrificaron sus vidas en la lucha contra Hades, para abrir el “Muro de los Lamentos” y dar paso a los Caballeros de Bronce, ¿Qué sucedió?



Ninguno de los fans de Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco) imaginó que tras aquella noble acción, había una historia más qué contar; pues las almas de los Caballeros Dorados serían resucitadas en Asgard para una nueva misión.



Los personajes también conocidos como “Santos de Oro” regresaron a la televisión japonesa con “Saint Seiya: Soul of Gold” en el 2015; y fue una gran conmoción para todos cuando recientemente se dio a conocer que el spin off de la clásica serie de anime será doblada al español latinoamericano como “Los Caballeros del Zodiaco: Alma Dorada”; confirmando el regreso de Javier Rivero como “Saga de Géminis”.



“Yo no sabía que se haría esta saga. Yo me desconecté de Caballeros del Zodiaco después de la película ‘La Leyenda del Santuario’. Por medio de algunos amigos fans, me enteré hace poco que estaban por iniciar con el doblaje de “Soul of Gold” y muchos me preguntaron si iba a participar y yo no tenía idea de lo que pasaba, ni siquiera sabía dónde y quién iba a dirigir. Posteé en mi muro de Facebook esta situación, haciendo alusión de que estaba en la mejor disposición de participar en el doblaje y en cuanto subí el material, me contactaron de LaboPrime y me informaron que solicitaban mi presencia para participar en mi proyecto”, dijo Javier Rivero, actor de doblaje, en exclusiva para EL IMPARCIAL.



“En Caballeros del Zodiaco, interpreté aproximadamente 18 personajes diferentes, algunos con más cantidad de intervenciones que otros, pero Saga de Géminis, al ser el antagonista, el personaje oscuro más importante de la saga, me permitió explorar un terreno complicado y difícil a nivel de manejo actoral en un personaje tan fuerte, sólo 22 años de edad que yo tenía”, continuó.



“Más que nostalgia, me trae tristeza”

El actor, aunque se manifestó gustoso de poder retomar su papel como Saga de Géminis, admitió sentir profunda melancolía al recordar a su compañero de doblaje Jesús Barrero, voz del personaje “Seiya de Pegaso” de Caballeros del Zodiaco, quien falleció el pasado 17 de febrero a causa del cáncer de pulmón.



“Me trae recuerdos, pero más allá de eso, me trae cierta tristeza y nostalgia por Jesús. Sé que no sale su personaje, tiene algunos guiños solamente sin voz, pero no deja de ser importante para mí”, agregó.



“Tocó la vida y el corazón de muchos compañeros y compañeras actrices y en mi caso personal, él (Jesús Barrero) vivió en mi casa durante un buen tiempo. Cuando se divorció de su primera esposa, me lo llevé a vivir a Cuernavaca durante un buen rato. Luego yo me casé, regresé a México y se vino conmigo a vivir a mi casa. Hasta que le presenté a una amiga mía, fue cuando me lo llevé a la iglesia, porque se casó con ella –risa-”, finalizó.



El elenco confirmado hasta el momento de “Los Caballeros del Zodiaco: Alma Dorada” son Yamil Atala (Aoiria de Leo), Javier Rivero (Saga de Géminis) y Daniel Abundis (Máscara de Muerte, de Cáncer).

Javier Rivero, actor de doblaje de "Saga de Géminis".



EN CORTO

Antes de ser llamado para el proyecto, ¿Habías visto “Saint Seiya: Soul of Gold”?

Honestamente no. Como dije antes, yo me desconecté de todo lo relacionado con Los Caballeros del Zodiaco. No había vuelto a ver nada más de esto y yo tengo un movimiento laboral algo pesado y hago muchas cosas. Mí día a día se sumerge en otros proyectos y dinámicas y no había puesto atención en esto hasta que se me informó.



¿Sabes qué otros actores de doblaje están confirmados para participar en el proyecto?

No tengo ese tipo de información. Yo solamente he ido a grabar a Saga de Géminis y mi relación con la empresa y el director se ha centrado únicamente en mi personaje y lo que voy a hacer. La persona idónea en dar esta información sería Arturo Castañeda, que es el director de doblaje. Tampoco tengo el dato de cuándo terminaremos el doblaje ni cuándo se estrenaría.



¿Qué es lo que viene para ti este 2017?

Creo que lo más importante ahorita es esto como actor. No sé que más cosas vengan el año que viene. Si hay proyectos, pero cuando se concreten los podré mencionar. Como director de doblaje, tenía 10 años de no dirigir y regresé hace apenas hace un mes que me hablaron de una empresa llamada DAT y acepté.



¿Algún consejo que desees dar a aquellos que quieran dedicarse al doblaje de voz?

Antes de pensar en hacer doblaje, primero estudien actuación. Hagan una carrera como actores, hagan mucho teatro, porque es una base sobre la cual muchas especialidades giran. Una vez que aprendan esa parte, busquen esa especialidad.



ACERCA DE “SAINT SEIYA: SOUL OF GOLD”

Es un spin-off basado en el anime clásico Saint Seiya, adaptación del manga homónimo de Masami Kurumada, que se transmitió el 11 de abril del 2015.



La historia se sitúa después de que los 12 Caballeros Dorados sacrificaran sus vidas para abrir el “Muro de los Lamentos” en la Saga de Hades. Sin embargo, los Caballeros Dorados aparecen en Asgard luego de ser misteriosamente revividos.



Aioria de Leo, conoce a una joven llamada Lyfia, quien pide su ayuda para enfrentarse a Andreas Riise, el nuevo representante de Odín en la Tierra, por orden de Hilda de Polaris.



Aioria de Leo

Es el más recto de todos los Caballeros Dorados, no le gustan las tretas, lucha de manera justa lanzando sus golpes a velocidad luz, tales como el “Relámpago de Voltaje”.



Aioros de Sagitario

Hermano mayor de Aioria, falleció siendo acusado de “Traidor” por el intento de asesinato de Atena. Pero, en realidad, es un hombre que a pesar de ser despreciado por la gente de su alrededor, arriesgó su vida proteger la vida de Atena.



Shura de Capricornio

Su lealtad por la diosa Atena es muy grande. Pelea convirtiendo sus dos manos y piernas en “Excalibur”, la espada sagrada, que puede cortarlo todo.



Camus de Acuario

Es considerado el “Mago del agua y el hielo” porque emplea técnicas de combate de hielo. Su técnica especial es la “Ejecución Aurora”, en la cual libera un ataque que hace congelar al oponente hasta niveles cercanos al cero absoluto.



Afrodita de Piscis

Es el poseedor de la máxima belleza entre las 88 constelaciones. Utiliza las “Rosas Diabólicas Reales” que atacan al oponente con veneno. A pesar de que él cree que "El poder es la justicia", es un Caballero que desea la paz en la Tierra.



Mu de Aries

De personalidad tranquila y estilo muy elegante. Es el único a quien se le ha enseñado las técnicas de reparación de las Armaduras. Su punto fuerte en los combates son sus habilidades psíquicas, tales como la psicoquinesia y la teletransportación, y su técnica defensiva “Muro de Cristal”.



Aldebarán de Tauro

Está orgulloso de su fuerte físico, es un guerrero valiente que resiste los ataques de sus oponentes. Pelea usando sus puños. No habla mucho, cruza los brazos y lanza su técnica especial “Gran Cuerno”.



Saga de Géminis

En su espíritu persistían ambos extremos, tanto el bien cómo el mal. Ha experimentado la continua lucha contra el espíritu malvado que hay en su interior. Es el Caballero Dorado con mayor influencia. Su técnica más fuerte es la “Explosión de Galaxias”.



Deathmask de Cáncer

Su técnica especial son las “Ondas Infernales”, con la cual envía a sus oponentes al Inframundo.



"El hombre más cercano a Dios", es el más reflexivo de todos los Caballeros Dorados. Nada lo perturba y siempre evalúa las cosas calmadamente. Eleva su Cosmos cerrando sus ojos y privándose de la vista. Cuando abre sus ojos, libera su técnica defensiva y ofensiva: “Tesoro del Cielo”, la cual sella los sentidos del oponente, incluyendo el sexto.



Dohko de Libra

Es el único que queda vivo de los dos sobrevivientes de la anterior Guerra Santa. A pesar de que originalmente los Caballeros peleaban con sus propios cuerpos, la Armadura de Libra ha sido adaptada para incluir armas como una espada o una lanza. Las habilidades de Dohko son muy poderosas; los “Cien Dragones de Rozan” es una de sus técnicas especiales.



Milo de Escorpio

Es impulsivo, tiene un fuerte sentido de justicia y se siente orgulloso de ser un Caballero Dorado. Su técnica especial es la “Aguja Escarlata”, la cual consta de 15 punzadas realizadas con sus afilados dedos y es capaz de paralizar el sistema nervioso central.