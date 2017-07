PlayStation Plus anuncia juegos gratuitos para agosto

(GH)

En el blog oficial de PlayStation, Sony anunció la alineación de juegos gratuitos que estarán disponibles para los suscriptores de PlayStation Plus en el mes de agosto. Entre ellos destaca sobre todo Just Cause 3, el título de caos y acción protagonizado por Rico Rodriguez.Además, también para PlayStation 4, los miembros Plus recibirán sin costo Assassin’s Creed: Freedom Cry. Una aventura de la famosa franquicia que se sitúa después de los eventos de Assassin’s Creed: Black Flag, y cuyo personaje central es Adewale.Just Cause 3 - PS4Assassin’s Creed: Freedom Cry - PS4Super Motherload - PS3Snakeball - PS3Downwell - PS Vita (crossbuy con PS4)Level 22 - PS Vita