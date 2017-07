One Piece celebra 20 años

TOKYO, JAPON()

En la conferencia de prensa del viernes 21 de julio en la Tokyo One Piece Tower, la Japan Anniversary Association anunció de forma oficial que el 22 de julio será considerado como el Día de One Piece.sábado



Dicha fecha conmemora que hace 20 años fue que se publicó el primer manga de las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación de valientes nakamas. Sin embargo, y como bien resalta Anime News Network, la obra de Oda se lanzó el 19 de julio de 1997. Diversas acciones serán realizadas para conmemorar el Día de One Piece.



Entre ellas, será una serie con actores reales basada en el trabajo de Eiichiro Oda con la producción a cargo de de Tomorrow Studios.