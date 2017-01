¡Viajes gratis a Japón!

(Tomada de la Red)

Si eres fan del anime esto te interesará mucho.Anime Tourism es una iniciativa de Kadokawa y el gobierno japonés, que tiene como fin promover el turismo en Japón de parte de todos los fans de sus series y películas animadas, que quieran conocer los lugares que sirvieron de inspiración para sus obras favoritas.Lo interesante de todo esto es que los tours por las “locaciones” son totalmente sin costo, ellos pagan tanto el hospedaje, comidas y transporte.¿Cuál es el truco de todo esto?Bueno, que sólo invitan a 30 personas de todo el mundo, por lo que se necesita mucha suerte para poder ser uno de los elegidos para conocer la nación asiática.Si quieres probar suerte y eres fan de Kimi no Na wa (your name), desde el 20 de enero, hasta el 28 de febrero, podrás aplicar para poder ser parte del siguiente tour.Esto a través de la página oficial de la iniciativa http://animetourism.lab-kadokawa.com. Ahí deberás de llenar un formulario con tus datos, así como responder preguntas acerca de la película, además de elegir una de las fechas en las que desearías viajar.Aquí hay que tener mucho cuidado, pues los interesados, en dado caso de ser elegidos, deberán de estar disponibles por toda una semana para poder realizar el tour (5 días de recorrido, más el traslado a Japón ida y vuelta).Entre los requerimientos que se piden a los interesados es que estén dispuestos para responder preguntas y hacer retroalimentación, participar en todas las actividades, estar dispuestos a usar el transporte público y desplazarse a píe, compartir cuarto de hotel o pagar el hospedaje si no es posible compartir cuarto.Gastos fuera de los mencionados, no están incluidos, los interesados deberán de tener recursos para pagar por eventualidades o servicios personales.SDP con información de Anime Tourism.