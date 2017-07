Celebran el "Pokémon GO Fest" en Chicago

(GH)

Ante la inminencia de la celebración de Pokémon GO Fest, el primer evento físico del videojuego para 'smartphones' Pokémon GO, que tendrá lugar en Chicago, Estados Unidos, el próximo sábado 22 de julio, Niantic ha anunciado que este evento se retransmitirá en directo a través de Twitch.



De esta manera, los seguidores del popular videojuego que no puedan asistir al evento norteamericano podrán seguirlo en 'streaming' a través de la plataforma Twitch, una popular plataforma de videojuegos en directo, como se confirmó a través del canal oficial de Pokémon GO en Twitter.



Niantic, el estudio responsable del título para 'smartphones', ya había anunciado que en el acto que tendrá lugar en el Parque Grant se desbloquearán varias recompensas que no serán exclusivas, sino que llegarán también a los usuarios del resto del mundo. Además, los jugadores de Chicago tendrán la oportunidad de desbloquear otras recompensas especiales para el resto del mundo.