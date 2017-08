La libreta que vuelve como película

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego de la expectativa, la espera está por terminar, pues la nueva película live action del manga japonés y anime "Death Note", producida por Netflix, se estrenará en la plataforma este viernes 25 de agosto.



La historia se adaptará a una versión estadounidense, dirigida por Adam Wingard, donde los nombres, apellidos y apariencia de algunos personajes, así como aspectos del argumento, serán modificados para esta nueva producción.



Sin diferir mucho del argumento principal del manga y anime, la película de Netflix se basará en un estudiante de secundaria llamado Light Turner (Light Yagami en su versión original), que un día encuentra una libreta sobrenatural capaz de matar a cualquier persona cuyo nombre sea escrito en ella, además de visualizar mentalmente el rostro de la víctima. Deseoso de crear un mundo perfecto y libre de maldad, el joven decide matar a todas aquellas personas que sean indignas de vivir como violadores, asesinos, secuestradores, asaltantes y más. Sin embargo, este suceso atrae la atención de un detective quien averiguará que todas estas muertes son más que coincidencias y llegará a las últimas consecuencias para hacer justicia.



El reparto contará con Nat Wolff ("Ciudades de Papel", "Bajo la misma estrella") como el protagonista de la historia, y compartirá créditos con Sarah Margaret Qualley, Keith Stanfield, Willem Dafoe, Shea Whigham y más.



A Tsugumi Ohba le gustó la película



Aún cuando el filme distribuido por Warner Bros. todavía no se estrena, ésta ya es odiada por los fans y esperada por los críticos de cine. Sin embargo, quien ya tuvo la oportunidad de ver esta producción fue el escritor del manga Tsugumi Ohba, quien para sorpresa de todos, señaló para algunos medios que la película es emocionante bajo la dirección de Wingard y que le agradó el manejo de suspenso de dicha obra.



"Gracias a las hermosas metáforas visuales, y a la emocionante dirección de Adam Wingard, la película es una magnífica obra maestra del suspenso. Todos los personajes son fieles a la satisfacción de sus deseos. Siempre he querido escribir un ‘Death Note’ como este. Por medio de Netflix alcanzará una audiencia global, así que espero que la gente alrededor del mundo que no sabía de 'Death Note' tenga la oportunidad de descubrirlo y disfrutarlo", dijo Ohba.



Otra declaración importante fue la de Takeshi Obata, dibujante de "Death Note", quien dijo lo siguiente: "excedió mis expectativas. Había un nivel de calidad, de sofisticación y atención a cada detalle. Es lo que una película de 'Death Note' para Hollywood debe ser. ¡Personalmente, el final me atrapó! En un buen modo, siguió y se separó del trabajo original de modo que la película pueda disfrutarse, por supuesto no solo por los fans, sino por una audiencia mucho más amplia".



Una de las franquicias más populares



"Death Note" es una de las franquicias más populares de los aficionados a la cultura japonesa. El manga, que contó con 12 volúmenes fue publicado por la revista Shonen Jump en diciembre del 2003 y finalizó en mayo del 2006; mismo año que se estrenó su adaptación a anime con 37 capítulos. "Death Note" ya cuenta con una saga de películas live action en Japón, cuyo primer título tuvo si inicio en el 2006 y su secuela el año pasado.