Pokémon legendarios finalmente llegan a Pokémon Go

Niantic por fin reveló lo que muchos fans de la franquicia habían estado esperando, la llegada de los pokémon legendarios a Pokémon Go.Para hacerlo, la firma lanzó un video promocional donde podemos ver un repaso de todas las novedades que ha habido en las últimas semanas así como los primeros combates contra estas bestias, emulando a lo visto en el primer tráiler con Mewtwo en Nueva York.Para poder atraparlos, los entrenadores pokemon deberán trabajar en equipo usando la nueva función de raids cooperativos del juego, que fue presentada el mes pasado.Niantic confirmó también que estos Pokémon llegarán por medio de las Incursiones Legendarias, las cuales contarán con un pase especial y que aparecerán con un huevo blanco.La primera incursión legendaria de pokémon tendrá lugar durante el Pokémon Go Fest en Chicago el 22 de julio.Si los jugadores en Chicago logran derrotar al monstruo, las batallas legendarias del raid comenzarán a llegar a otros países, así lo indicó el portal The Verge.“El 22 de julio, miles de Entrenadores se reunirán en Grant Park para el Pokémon GO Fest, y muchos millones más alrededor del mundo estarán trabajando juntos para desbloquear bonos en el juego para toda la comunidad de Pokémon GO. Si se completa la meta de Pokémon atrapados durante las Ventanas de Desafío de Pokémon GO, el primer Pokémon Legendario será revelado en el evento de Grant Park. Si los Entrenadores de Chicago son capaces de derrotar con éxito a los Pokémon Legendarios, los Pokémon comenzarán a aparecer en Incursiones en todo el mundo poco después de Pokémon GO Fest.”Es así que si todo sale bien, a partir del domingo 23 de julio los Pokémon legendarios estarán disponibles en todo el mundo.