HERMOSILLO, Sonora(GH)

El 17 de febrero del 2016, la voz de un Caballero se apagó para hacer eco en el cosmos.



Muchos recuerdan el trabajo de Jesús Barrero como actor de doblaje de Seiya (Los Caballeros del Zodiaco), Kuzco (Las locuras del emperador), Deidara (Naruto), Rex (Toy Story) y una larga trayectoria que deja un legado para los amantes del anime, las caricaturas, series y más.



Banny Barrero, directora de doblaje de voz y hermana del fallecido actor, habló en exclusiva para EL IMPARCIAL sobre cómo recuerda a su hermano y el poderoso mensaje que éste le dejó en sus últimas etapas de vida.



“Voy a narrar algo que pocas personas saben: Ya en sus últimas etapas, cuando ya no podía realmente, aún así cumplió y asistió para grabar, y compañeros lo llevaron en silla de ruedas, lo subieron a la planta alta donde estaban las cabinas del estudio y así sacó fuerzas de donde pudo y grabó… Hasta el último momento, mi hermano luchó”, narró la actriz de doblaje.



“Hemos tenido contacto con algunos de sus fans. Es algo muy hermoso saber que mucha gente, sobre todo los adultos, crecieron desde niños con su voz en caricaturas, novelas, anime, programas y más. Quiero darles las gracias a todos por este cariño tan grande que le mostraron, por ese recuerdo y tantas bellas palabras y homenajes que le han hecho y le seguirán haciendo, porque desde que él partió ‘al cosmos’ no ha habido un solo día en este año que no lo homenajeen en distintas partes del mundo”, destacó.



Géminis…el gran amigo de “Pegaso”



Otra persona que recordó a Jesús Barrero cada día del año fue Javier Rivero, quien dio voz a “Saga de Géminis” en “Los Caballeros del Zodiaco”. El actor en entrevista previa a EL IMPARCIAL comentó que, más que un compañero del doblaje, Barrero fue un gran amigo a quien recuerda con nostalgia y tristeza, sobretodo desde que retomó su personaje en el doblaje de la nueva saga “Saint Seiya: Soul of Gold”.



“Me trae recuerdos, pero más allá de eso, me trae cierta tristeza y nostalgia por Jesús. Sé que no sale su personaje, tiene algunos guiños solamente sin voz, pero no deja de ser importante para mí”, comentó en entrevista previa a EL IMPARCIAL.



“Tocó la vida y el corazón de muchos compañeros y compañeras actrices y en mi caso personal, él (Jesús Barrero) vivió en mi casa durante un buen tiempo. Cuando se divorció de su primera esposa, me lo llevé a vivir a Cuernavaca durante un buen rato. Luego yo me casé, regresé a México y se vino conmigo a vivir a mi casa. Hasta que le presenté a una amiga mía, fue cuando me lo llevé a la iglesia, porque se casó con ella –risa-”, destacó.



“Han Solo” recuerda a “Luke”



En la larga lista de personajes icónicos de Jesús Barrero, se encuentra “Luke Skywalker” protagonista de la saga de Star Wars; donde trabajó con su compañero de doblaje Gerardo Reyero, voz de “Han Solo”, quien también habló para EL IMPARCIAL para recordar a su colega.



“Cuando grabamos Star Wars no nos tocó convivir realmente durante el redoblaje, porque nos tocó hacerlo por separado. Cuando nos invitaron a una convención, fue cuando ahora sí pude conocerlo y pudimos platicar. Yo lo conocí cuando entré al doblaje, lo vi trabajar, dirigir, y me pareció estupendo actor, con una voz privilegiada, muy timbradita, y me encantaba que tenía una voz de chavito y era mayor que yo”, agregó Gerardo Reyero a EL IMPARCIAL.



“Era un gran amigo. Una gran persona, un gran ser humano, extraordinario actor, muy buen director, amable con sus fans. Él siempre tenía una sonrisa y un abrazo para la gente, la conociera o no. Como enseñanza de vida a mí me dejó ser siempre amable. Éramos muy parecidos en ese sentido, soy muy cordial con las personas, convivo con ellas, pero ‘Chucho’ siempre reflejó eso. A mí si me preguntan, les diría a las nuevas generaciones que escucharan su trabajo, sus tonos, sus intenciones, lo cálido de su voz y cómo le dio una personalidad única a cada uno de sus personajes”, finalizó.