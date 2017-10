CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

“South Park: Retaguardia en Peligro” llega en el momento exacto, pues a pesar de estar repletos de lanzamientos de juegos esperados, siempre recibiremos bien uno que esté lleno de risas y momentos incómodos.



De la mano de Trey Parker y Matt Stone aparece la segunda entrega de esta serie animada que podríamos decir que es un poco, pero sólo un poquito políticamente incorrecta.



No importa si eres fan de South Park de hace años o si nunca has visto un episodio, “Retaguardia en Peligro” te garantiza horas y horas de diversión y muchas carcajadas.



La historia se sitúa justo al final de “South Park: La vara de la verdad”, la primera entrega de esta saga. Aquí puedes personalizar a tu personaje, quien ahora tendrá un rol fundamental en esa última batalla de “La Vara de la Verdad” y claro, como era de esperar, el Coon (Cartman) entra en acción para buscar un gato perdido.



No quiero hablar de la historia porque es algo que debes vivir y experimentar, pero diré que la búsqueda de este gato te llevará por todo el pueblo de South Park donde lucharás contra enemigos, vivirás momentos altamente incómodos y, por supuesto, interactuarás con un gran número de personajes del universo de la serie animada.



“South Park: Retaguardia en Peligro” es un título obligado para los amantes de South Park y para todos aquellos que aman el humor negro que, aunque no les guste South Park, disfrutarán. “South Park: Retaguardia en Peligro” ya está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.