Presentan nueva chica superpoderosa

Las Chicas Superpoderosas tienen a una nueva heroína en su equipo para luchar contra sus maléficos enemigos que buscan hacer de las suyas.Cartoon Network por fin estrenó su capítulo especial "The Power of Four" donde presentó a Bliss, una chica morena de cabello largo azul.Anteriormente no se habían revelado demasiados detalles de este nuevo personaje y ahora se sabe que ella también fue creada por el profesor Utonio.