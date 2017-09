La voz de "Loki" llega a Dragon Ball Super

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Nuevas sorpresas es lo que trae el doblaje latinoamericano de la aclamada serie de ánime Dragon Ball Super, pues el actor mexicano José Gilberto Vilchis, conocido por darle voz a "Loki" en la saga de "Thor" y "Avengers", "Shun de Andrómeda" de "Los Caballeros del Zodiaco" y muchos más, se une al elenco de este programa con el nuevo antagonista de la historia "Zamasu", que hará su debut en los próximos capítulos a estrenarse en Cartoon Network.



"Ya llevamos algunos capítulos adelantados, entonces practicamente ya casi estamos por terminar. Trataré de ser muy imparcial en cuanto a eso para no spoilearles mucho la idea, pero es un personaje muy padre y complejo. Puedo decir que dentro de los malos es muy diferente a lo que me ha tocado hacer porque he tenido papeles antagónicos como Loki (Avengers, Thor)", dijo José Gilberto Vilchis para EL IMPARCIAL.



"He visto unos memes muy curiosos en cuanto a la comparación de Loki y Zamasu porque ambos son Dioses –risa- En este caso, él tiene sus cosas, sus cambios y obviamente, como marca la historia, hay una versión suya del pasado, futuro y presente. Entonces es como lo más que puedo contar, porque ya saben que hasta que no se estrene no debo decir más pero sí, le echamos muchísimas ganas. Lalo Garza me explicó cómo iba a ser el personaje, y se hizo lo más apegado al estilo japonés".



Se "Enreda" en una nueva serie



Además de Dragon Ball Super, Pepe Vilchis también se escuchará en la nueva serie animada de Disney Channel "Enredados otra vez", basada en la película de "Enredados" (2012), donde pondrá su voz al protagonista masculino, Eugene Fitzherbert/Flynn Ryder.



"Fue un proyecto bonito. Cuando iba a salir la película de ‘Enredados’ ya teníamos todo y las canciones preparadas y de repente recibí una llamado: ‘Hola, no van a ser ustedes, serán startalents’. Al final fue Chayanne quien hizo a Eugene, pero los detrás de cámaras lo grabé y ahora que viene la serie, me llamaron para el papel. Tenemos capítulos adelantados donde las canciones y cosas muy padres", finalizó.