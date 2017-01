Detrás de la carcajada del Guasón....

HERMOSILLO, Sonora(GH)

“Conocía su voz, su risa y sus locuras...pero hacerlo como un simple humano con sentimientos y dudas fue complicado”.



Así fue como Rubén León describió su experiencia al retomar el doblaje de su personaje más polémico y representativo: El Guasón; en la más reciente producción animada de DC Cómics: The Killing Joke.



“Fue un compromiso anunciado y esperado como todas las picardías de este controversial personaje. Son muchas las insólitas versiones del origen de este archiconocido príncipe del crimen pero en lo particular ‘The Killing Joke’ siempre me pareció la de mayor fundamento y razón desde el punto de vista de la frustración del caballero Napier. Un humano que siempre pisa con el pie izquierdo su día a día”, dijo Rubén León en exclusiva para EL IMPARCIAL.



“Retomar al Guasón como un ser hilarante no fue sorpresa para mí pero sí interpretarle antes de convertirse un villano pues siempre lo había actuado ya desquiciado y desvariando en momentos.. ¿Qué voz ponerle a este ser pusilánime, vulnerable, con deseos y sueños? Este señor con nombre y apellido, con una esposa en estado de gravidez, con un hogar normal como el de muchos, con frustraciones de su carrera artística. ¿Quién no se ha sentido así alguna vez? “, continuó.



Caricatura: Sí; carne y hueso: No



El actor venezolano interpretó al Guasón desde 1992 en “Batman: La serie animada” hasta el 2016 con “The Killing Joke”; pero nunca prestó su voz para encarnar al villano en los proyectos live action y duda en hacer el casting en alguna próxima producción de ese tipo.



“Nunca lo he trabajado en los filme de actores de carne y hueso. La verdad no sé si estaría en cast. Considero que lo que han hecho mis colegas del doblaje es admirable y por qué no, hasta insuperable. ¿Por qué cambiar las voces? Me imagino que alguna vez tendré que darle paso a un colega para que siga informándonos en español latino los parlamentos de el Guasón”, comentó.



“Acá en Venezuela ha habido unos 5 Batman, 6 Robin y 4 Harley Quinn. A los más viejos estos cambios les puede incomodar pero a los chicos que van creciendo van viviendo el presente y para ellos el que oyen está perfecto y eso definitivamente todo actor de doblaje tiene que entenderlo y aceptarlo, además de que es algo inevitable. Nuestra voz tarde o temprano merma o muere pero no la sabiduría para impartirla”, finalizó.



“Like” de Mark Hamill



Mark Hamill, quien encarna a Luke Skywalker en la saga de Star Wars, es también quien hace el doblaje del Guasón en su versión original.



Como parte de una agradable anécdota, el estadounidense reconoció el talento de Rubén al interpretar al mismo personaje en la versión latina.



“Tuve una gran emoción cuando en un comentario de doblaje que cité le dio un “Like”. No me engaño en creer que fue él pero sí me sonrojo en la ingenuidad de pensar en “¿por qué no puede ser él? Fue sano y bien intencionado. La verdad que de llegarlo a conocer podría olvidar que es la voz del Guasón y caer rendido a sus pies por ser Luke”, agregó.



EN CORTO



¿Cómo es su preparación actoral para manejar un personaje como El Guasón cada vez que debe interpretarlo?



A sabiendas del grado de complejidad de su voz, sobretodo de su risa o carcajada; requiero de un largo descanso fonético y una práctica del trabajo orgánico de la voz.



Ejercicios actorales de respiración y entonación por lo menos con unas 48 horas antes de ejecutarlo.



El personaje requiere el manejo de los tonos altos, medios y bajos y más importante el cuidado del texto dicho como tal.



¿Cómo llegó a usted el doblaje del villano más emblemático de la saga de Batman?



Es más un hecho anecdótico que trata el divertimento que vivía mientras interpretaba el “Demonio de Tasmania” y riéndome de una de las peripecias de Taz, se coló mi risa estruendosa a un estudio vecino donde hacían el casting de la Warner para este personaje y dónde yo no estaba seleccionado.



Me descubrieron y lo demás ya es un cuento maravilloso que data desde 1992 hasta hoy día.



Su voz es reconocida en varias series de anime, televisión y películas.



¿Cuáles son los proyectos con los que arranca el 2017?



Uno sabe por medio de la red que algunas producciones de seriales tienen nuevas temporadas.



La sorpresa te la dan las casas de doblaje. Uno es un actor apto para interpretar el compromiso que venga. Me encantaría doblar a Meryl pero eso nunca va a ocurrir.



Mis proyectos 2017 se basan en crecer profesionalmente y hacer mi trabajo si se quiere y lejos de vanidad, impecable.



Con tantos años dedicados a esta profesión, ¿Qué significa para usted el doblaje de voz?



Si el espectador se “engancha” frente a la pantalla de TV o la gran pantalla de cine, mi súper objetivo se logró.



Puedo ir en paz a festejar con una cerveza helada y una buena cena con mi familia y compañeros.