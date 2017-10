Actualización de otoño para Xbox One llegará la próxima semana

EU(Tomada de la Red)

Como cada semana, el director de programación de Xbox LIVE, Larry "Major Nelson" Hryb, publicó un nuevo episodio de "This Week on Xbox".La novedad fue que esta vez dio un vistazo a la actualización de otoño de Xbox One.



Así pues, podemos ver a Hryb hablando con el gerente senior de programación de Xbox, Harrison Hoffman y la gerente de programa, Ranike Kerjrival, quienes explican las novedades que encontrarán los usuarios de Xbox One.



Durante el video es posible ver la nueva apariencia de la interfaz de Xbox One. Ahora, la ventana de juegos y aplicaciones estará ubicada abajo del menú principal, para hacer más fácil el acceso.



Además, el usuario podrá colocar sus títulos favoritos en el centro. Otro cambio importante es la nueva guía, que permitirá abrir submenús para obtener más información sobre un tema sin salir del juego. Microsoft señaló que será más rápida que antes.



Hay buenas noticias para los que gustan por realizar capturas de pantalla, pues Xbox One podrá grabar videos en 1080p.



Por su parte, los propietarios de Xbox One X tendrán la opción de conservar sus jugadas favoritas en 4K y HDR. Estas características también funcionarán para las capturas de pantalla.



Esta actualización también prepara el terreno para Xbox One X. Los jugadores podrán comenzar la mudanza a la nueva consola gracias a las nuevas características que ofrecerá el update. Además, será agregada la opción para descargar, o no, todo el contenido 4K para los juegos de Xbox.



Por último, aunque no menos importante, estará disponible un nuevo menú para las transmisiones que realicen los jugadores. A esto debemos agregar el soporte para webcams, que funcionará en Mixer o para aquellos que quieran hacer llamadas en Skype.



La actualización de otoño para Xbox One debutará en algún momento de la siguiente semana.