Super Mario Odyssey la nueva apuesta de Nintendo

Super Mario Odyssey, una de las cartas fuertes de Nintendo para su nueva consola Switch, llegará a finales de este 2017.En el nuevo juego podrás viajar a diferentes mundos, todos ellos únicos, pero lejos del Mushroom Kingdom, revela Level Up Algo que sin duda es una novedad, es que la gorra de Mario jugará un papel muy importante en sus aventuras, aunque la compañía no reveló más detalles al respecto, habrá que esperar.El primer país al que llegará el nuevo videojuego será Japón, así que ellos podrán disfrutan antes que nadie de Super Mario Odyssey.Nintendo Co. lanzará su consola Nintendo Switch el 3 de marzo en Japón, Estados Unidos y Europa.La empresa nipona agregó que el dispositivo, que se venderá por 29 mil 980 yenes (unos 260 dólares) en Japón, incluirá las funciones divertidas de sus máquinas anteriores y más funciones.