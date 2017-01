Lanzará Nintendo en marzo su consola Switch

TOKIO, Japón(AP)

Nintendo Co. lanzará su consola Nintendo Switch el 3 de marzo en Japón, Estados Unidos y Europa, anunció la compañía el viernes.



La empresa nipona agregó que el dispositivo, que se venderá por 29 mil 980 yenes (unos 260 dólares) en Japón, incluirá las funciones divertidas de sus máquinas anteriores y más funciones.



La compañía responsable de los juegos de Super Mario y Pokémon, con sede en Kioto, hizo el anuncio en Tokio.



La consola se venderá por 299,99 dólares en Norteamérica.



Los clientes tendrán que pedir información a los minoristas en Europa para conocer los precios en su región, informó la empresa.



La expectación ha ido creciendo ante el lanzamiento del dispositivo.



En videos de adelanto, Nintendo ha mostrado imágenes de jugadores utilizando una consola portátil, compuesta por una parte central con pantalla y dos módulos laterales con mandos que pueden separarse.



Los usuarios pueden jugar utilizando el dispositivo como una consola portátil tradicional, separar los mandos para jugar con la pantalla sobre una mesa o utilizar la pantalla de un televisor conectado de forma inalámbrica.



“Nintendo Switch es una nueva clase de sistema doméstico de juego que ofrece una amplia variedad de modos de juego”, dijo a la prensa el presidente de la compañía, Tatsumi Kimishima.



Nintendo confía en que la Switch impulse un cambio de tendencia, tras unas ventas decepcionantes de sus videoconsola Wii U y su consola portátil 3DS.



La empresa se ha visto rezagada después de que los consumidores abandonaran máquinas antiguas para jugar en celulares y computadoras.



Además, la compañía enfrenta la fuerte competencia de las videoconsolas de Microsoft Corp. y Sony Corp.



La Switch tiene que ganarse a nuevos jugadores jóvenes que puede que no sean férreos aficionados a los videojuegos y que quizá se vean intimidados por el precio.



Muchos esperaban que el precio de venta estuviera más cerca de los 200 dólares.



Nintendo ha prometido una experiencia más envolvente e interactiva con el dispositivo, que incluye juego en Internet y permite utilizar el mando en juegos que no requieren a los jugadores mirar constantemente la pantalla.



Miembros de la empresa mostraron en la presentación funciones como los mandos desmontables, llamados “Joy-Con”.



Por ejemplo, los sensores de movimiento de los mandos permiten a los jugadores sentir como si sirvieran agua virtual en una copa virtual.



En otro juego, los brazos de los personajes se movían durante un combate cuando los jugadores daban puñetazos al aire mientras sostenían los mandos.



“Es un tipo de juego totalmente nuevo”, dijo Kouichi Kawamoto, que supervisó “1-2-Switch”, un juego de duelos con pistolas que requiere que los jugadores se miren unos a otros.



“Consiste en divertirse con la comunicación”.



Nintendo informó que 50 fabricantes de software, incluidos Electronic Arts y Sega, están preparando 80 juegos para la consola.



También prometió juegos de la casa como una entrega de Legend of Zelda, que saldrá a la venta en la misma fecha que la máquina.



La empresa tenía previsto ofrecer una presentación similar en Estados Unidos el viernes y preparaba lugares donde la gente pudiera probar el dispositivo antes de su lanzamiento, también en ciudades europeas, para seducir a los compradores.