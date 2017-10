343 Industries ayudará a víctimas de desastres naturales recientes

EU(Tomada de la Red)

Lend a helping hand to those in need with the Relief & Recovery REQ Pack - learn more in today's Community Update. https://t.co/MsCpWsup1W pic.twitter.com/C6mpRrpVKR — Halo (@Halo) 12 de octubre de 2017

343 Industries ayudará a víctimas de desastres naturales recientesLa compañía presentó el REQ Pack Relief and Recovery para Halo 5En los últimos meses algunos países se han visto afectados por desastres naturales y las afectaciones en diversas zonas a causa de huracanes y sismos han dejado en situación crítica a muchísimas personas.La industria de los videojuegos no ha sido ajena a esta situación y las compañías han brindado su apoyo a los más necesitados en este momento.En esta ocasión, 343 Industries anunció que apoyará a los afectados por desastres naturales mediante la plataforma GlobalGiving.Hoy 343 Industries, compañía responsable de Halo 4 y Halo 5: Guardians, anunció en su sitio oficial su campaña de apoyo a los afectados por desastres naturales en distintos países, la cual, permitirá ayudar mediante la adquisición de un nuevo REQ Pack: Relief and Recovery.Este paquete está disponible desde hoy y hasta el 23 de octubre; todos los ingresos que se obtengan por concepto de su compra serán donados de manera íntegra para al apoyo a los afectados por el huracán María en Puerto Rico, por los sismos del 7 y 19 de septiembre en México y por los huracanes Harvey e Irma.Todo el dinero de los jugadores que adquieran el REQ Pack Relief and Recovery será enviado por 343 Industries a la plataforma de apoyo a este tipo de causas, GlobalGiving.El REQ Pack Relief and Recovery cuesta $9.99 USD e incluye 5 tipos de REQ que destacan por su rareza y son muy limitados, también incluye 10 tarjetas boost.Los interesados en adquirir este paquete y apoyar podrán hacerlo directamente en la tienda REQ de Halo 5: Guardianas o en la tienda en línea de Microsoft.