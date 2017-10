Perro destroza copia de FIFA 18 y Amazon la repone sin costo

EU(Tomada de la Red)

Si tienes una mascota, sin duda conoces no sólo los cuidados que requiere, sino también las precauciones que hay que tomar en ciertas ocasiones.Connor Mcllory, un jugador de Irlanda, olvidó este último punto, por lo que su copia recién adquirida de FIFA 18 tuvo un final trágico.Mcllory es un gran fan del futbol, por lo que preordenó la nueva entrega para PlayStation 4. Sin embargo, no contaba con Sam, su fiel perro que no dudó en destrozar el disco del juego.Por supuesto, Mcllory se enfadó con su mascota, pues el juego acababa de llegar a su casa y, por tanto, no había tenido la oportunidad de jugarlo.“Deseaba volver a casa y jugar el viernes pasado. Pero, cuando llegué, encontré el disco masticado. Estaba devastado. Creo que Sam se había olvidado por completo de lo que había hecho. En realidad, trató de jugar conmigo trayéndome un balón de futbol. Inicialmente estaba un poco molesto con él, pero es un perro tan encantador que al instante lo perdonas”, afirmó el jugador.Mcllory compartió su historia a través de las redes sociales, donde acumuló un gran número de comentarios. Pero la historia no acabó ahí, pues el jugador escribió al servicio de atención a clientes de Amazon para ver qué podía hacer.Ante la situación, la tienda le ofreció un reembolso, pero Mcllory respondió que prefería una copia de reemplazo. Para la sorpresa del jugador, Amazon accedió y le envió un nuevo FIFA 18 sin costo alguno.Cuando recibió dicha copia, Mcllory agradeció a la tienda y compartió una foto donde lo vemos con el juego, así como con Sam.Foto: Level Up