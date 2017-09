Un sábado "muy animado"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una fiesta de caricaturas y cosplay fue lo que se vivió en el tradicional Evento Genérico que se llevó a cabo el sábado 2 de septiembre en el Pabellón Reforma.



Esta convención, organizada por el grupo Tao-Ken, que se encarga de la realización de convenciones de ánime, videojuegos, cómics, etc; logró aglomerar a cientos de fanáticos que celebraron su afición por la cultura japonesa.



El tema de este año fue "cartoons", por lo que los personajes más icónicos de caricaturas como "El Increíble Mundo de Gumball", "Steven Universe", "Hora de Aventura", "Los jóvenes titanes" entre otros, destacaron como los favoritos de los asistentes.



El Evento Genérico 2017, cuya admisión fue gratuita, atendió al público desde las 12:00 hasta las 19:00 horas de ese día para ofrecer distintas dinámicas, rifas y actividades; entre ellas, la presentación musical de la banda local Gama, quienes hicieron rockear a los asistentes con sus covers de clásicos del rock y por supuesto openings de caricaturas, grupos de baile aficionados, así como también la cosplayer invitada Kou Ryam, quien deleitó a sus fans con su excelentes cosplay de Trunks de "Dragon Ball Z".



Los asistentes tuvieron su oportunidad de brillar gracias a los concursos de Nuestra Belleza Otaku, Otaku Macho Alfa y Cosplay Temático en los que los primeros lugares se llevaron un premio en efectivo, los segundos se llevaron premios de parte de sus patrocinadores y un boleto a la TaoKon 2017, y los terceros un boleto a la TaoKon, igualmente. También se tuvieron mini juegos y rifas abiertas a todas las edades, en las que se ganaron grandes premios de parte de los patrocinadores, para que todos se divirtieran.



Los stands de mercancía no solo contaron con los clásicos que todo fan espera comprar en cada convención como camisetas, posters, figuras, pins, manga, entre otras cosas, sino que el evento contó con la presencia de alrededor de 17 artistas otakus de Hermosillo, quienes estuvieron exhibiendo y vendiendo su arte con prints (arte digital impreso), pósters, dibujos y stickers, en los que recreaban a los personajes favoritos de los fans a su muy único estilo.



El lugar también contó con un servicio de maids (meseras temáticas para cafés o restaurantes japoneses) con cuatro bellas cosplayers quienes atendieron no sólo en el café, sino que daban vueltas alrededor del evento para atender a los asistentes que quisieran tomarse un descanso dentro del evento.