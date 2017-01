Anuncian edición especial de The Legend of Zelda 30th Anniversary

(Tomada de la Red)

Una parte fundamental de The Legend of Zelda es su banda sonora, la cual se ha visto muy sustentada a lo largo de las tres décadas de historia de la saga, en los que han salido un sin fin de juegos, cada uno con su propia música.Si en verdad eres un gran fanático de la saga de Nintendo, te agradará saber que saldrá a la venta un disco edición especial de la música del juego, captado del concierto sinfónico que se realiza de la obra y que varias veces se ha presentado en México.Además del disco, la edición traerá un DVD, una placa conmemorativa y una serie de medallas del 30 aniversario.De acuerdo a My Nintendo News , está únicamente anunciado para Japón, no hay detalles para su arribo en otras partes del mundo.Estará disponible a partir del 15 de febrero de 20Con información de SDPnoticias