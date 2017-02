Epona podría aparecer en Breath of the Wild

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hoy la revista Game Informer, vía GameSpot, encendió más la expectativa sobre el nuevo juego de Zelda al publicar que Epona, la famosa yegua que nos acompañó en Ocarina of Time, hará su aparición en el nuevo juego de la serie, The Legend of Zelda: Breath of the Wild.



De acuerdo a las fuentes de Game Informer, Epona no podrá ser usada por Link, pero estará presente en el juego.



Al parecer será tarea del jugador encontrarla de entre todos los caballos que habrá que domar, hasta llegar a ella y ver lo que Nintendo preparó para presentarla en Breath of the Wild.



Recientemente, Eiji Aonuma hizo una breve mención sobre el asunto al tocar el tema del final alternativo de Breath of the Wild, y sobre la presencia de Epona declaró lo siguiente: “no quiero revelar detalles sobre cómo encontrarla, o lo que eso signifique”.



The Legend of Zelda: Breath of the Wild estará disponible el 3 de marzo para Switch y Wii U, y aquí encontrarás toda la información que buscas sobre el nuevo título de la serie.