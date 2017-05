Los Simpsons parodian a Pokémon GO

(GH)

La famosa caricatura estadounidense le dedicó un capítulo a la fiebre Pokémon, en donde Lisa y Homero se dedicaron a buscar estas criaturas en un bosque.



En el capítulo 18 de la temporada número 28, los integrantes de la familia amarilla más famosa del mundo se dan a la tarea de cazar criaturas con esferas, conviriténdose en entrenadores de Peekemon Get, en alusión a Pokémon Go, mientras la Lisa canta su propia versión de la caricatura.







Por segunda ocasión Los Simpson hacen referencia al juego, la primera vez fue cuando salió Pokémon Go y se colocó en el punto más alto de popularidad.