Nintendo Switch sale a la venta

The first #NintendoSwitch has been sold at @NintendoNYC! We hope everyone has a great time playing! pic.twitter.com/CG3BuwFec6 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 3 de marzo de 2017

Devs from The Legend of #Zelda: Breath of the Wild surprised fans at a @GameStop in SF, CA for the #NintendoSwitch midnight opening! pic.twitter.com/3pk98H6Hhb — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 3 de marzo de 2017

Como estaba pactado, y prácticamente sin contratiempos, Nintendo lanzó al mercado un minuto después de la medianoche la esperada consola Switch, la cual tiene la particularidad de ser tanto un sistema de sobremesa como portátil, según lo requieran los jugadores.Fanáticos se aglomeraron en filas antes de que las tiendas oficiales de Nintendo, como la de Nueva York, abrieran sus puertas en un evento especial de medianoche para las primeras ventas.En la otra costa de Estados Unidos, los fans que acudieron a una tienda de GameStop en San Francisco, California, fueron recibidos sorpresivamente por varios de los desarrolladores de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, quienes los esperaban para festejar las primeras ventas de Nintendo Switch y de su juego principal.Por supuesto, no pudieron faltar los fans que hicieron cosplay para celebrar el acontecimiento, por ejemplo este joven que encarnó a Link, de The Legend of Zelda, a fuera de una tienda Best Buy en Greenfield Wisconsin.Fuente: Level Up