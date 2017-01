Para los amantes del anime

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el estreno de Yuri On Ice, Boku no Hero Academia, Watashi ga motete dousunda y otros títulos más; el anime tuvo un buen año 2016 y es de esperar que para los amantes de la animación japonesa, este 2017 no sea la excepción.



Aunque muchos están esperando estrenos como la secuela de Code Geass, la serie de Boruto o la segunda temporada de Shingeki no kyojin; otros podrán ir disfrutando de las nuevas series y capítulos que estarán de estreno a partir de este mes de enero del 2017.



EL IMAPRFRIKI te presenta algunos de los anime que han estrenado sus tráilers para sacar al aire las adaptaciones de manga o series originales en la televisión japonesa.



Yowamushi Pedal. New Generation: Fecha Estreno: 10/01/2017



La página web oficial de la adaptación al anime de ‘Yowamushi Pedal’, el manga deportivo sobre ciclismo, escrito e ilustrado por Wataru Watanabe, ha confirmado cuándo se emitirá en Japón la nueva serie ‘Yowamushi Pedal: New Generation’, la tercera temporada.



Será el próximo 10 de enero.





Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! 2: Fecha Estreno: 11/01/2017



Se ha anunciado que la segunda temporada de Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! (más conocida simplemente como KonoSuba), se estrenará en enero de 2017.



La historia versa sobre Kazuma Satou, un hikkikomori fan a muerte de los videojuegos, el anime y el manga.



Un accidente de coche pone fin a su vida o, al menos, eso debería haber pasado, pero se despierta con una preciosa chica al lado que se presenta diciendo que es una diosa.





Gabriel Dropout: Fecha Estreno: 01/2017



A través de la web oficial del proyecto, se anunció que el anime de Gabriel Dropout se estrenará en enero de 2017 en televisión.



Es una comedia que sobre Gabriel White, una chica que se graduó en una escuela angelical y que ahora asiste a una escuela de humanos.





Ao no Exorcist. Kyoto Fujō Ō-hen: Fecha Estreno: 01/2017



Ao no Exorcist” tendrá una nueva serie Anime titulada “Ao no Exorcist: Kyoto Fujō Ō-hen”.



La nueva temporada se encargará de adaptar el arco argumental del “Rey Impuro”, un demonio que a finales del periodo Edo, eliminó a miles de personas.





Little Witch Academia (2017): Fecha Estreno: 01/2017



Little Witch Academia es un cortometraje producido por Studio Trigger para la edición de 2013 del Anime Mirai, que posteriormente fue proyectado en los cines japoneses y distribuido legalmente en YouTube con subtítulos en inglés.



Cuenta con una secuela financiada parcialmente mediante crowfunding y dos mangas.



Ahora se ha anunciado un nuevo anime que se estrenará en enero de 2017 y que, además, estará disponible a nivel mundial en Netflix.





Bang Dream!: Fecha Estreno: 01/2017



La franquicia musical de Bushiroad Bang Dream! tendrá finalmente una serie animada para televisión el próximo año 2017.



Una página web oficial anuncia dicho proyecto así como muestra un tráiler promocional con los primeros detalles del anime.





Granblue Fantasy: Fecha Estreno: 01/2017



En enero de 2017 está previsto que se lance en Japón Granblue Fantasy The Animation, una serie de animación producida por Cygames y animada por A-1 Pictures (conocidos por animar también a Asterisk Wars, Qualidea Code o Sword Art Online).