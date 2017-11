Nintendo desarrolla más de 300 títulos para la Switch

(GH)

Es un hecho que el próximo año Nintendo lanzará un servicio de pago llamado Nintendo Online, el cual, a cambio de una cuota mensual o anual, permitirá que los jugadores de Nintendo Switch disfruten el online de títulos multijugador y les dará acceso a otras características.



“No te diré exactamente cómo será. Compartiremos más al respecto el próximo año”, mencionó Reggie FiIs-Aime, presidente de Nintendo of America, en una plática con Forbes.



“Lo que te puedo decir es que nuestra visión es tener un robusto ambiente online que no sólo entregue el mecanismo para que tengas experiencias multijugador y matchmaking, esos elementos son lo mínimo. Nuestro objetivo es entregar ese sello adicional de Nintendo, eso es lo que ha hecho que nuestra compañía sea históricamente efectiva”.



Más adelante, el directivo dejó claro que lo anterior se debe a que disfrutan ser diferentes y ofrecer algo que la competencia no: “Vemos la diferencia como un elemento que nos hace más atractivos para el consumidor. Estamos concentrados en tener una experiencia con un diferenciador, y revelaremos más el próximo año cuando estemos más cerca de lanzar el servicio”, agregó.