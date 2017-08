¡Cuidado cuando mujeres se juntan!

MEXICALI, Baja California(GH)

Abnegadas, con coraje, engañadas y decididas a cobrar venganza, las ‘Hijas de su Madre’, divirtieron al público cachanilla el pasado martes con esta entretenida obra.



Con un elenco liderado por Consuelo Duval y compuesto por Lourdes Munguía, Aída Pierce, Adriana Fonseca, Gina Varela y Ariane Pellicer, por más de dos horas las actrices se unieron para un mismo fin: la venganza.



Todas engañadas por Emilio, buscan unir el poder femenino para cobrar lo que éste hombre le hizo a cada una.





Con un público en su mayoría femenino, las dos funciones tuvieron bastante afluencia. Es la segunda vez que se presentan en Mexicali este 2017.



Candela, la esposa de Emilio, es una mujer a la que le cuesta reconocer el engaño de su marido y que debe deshacerse de él.



Después debe hacerse la fuerte y enfrentar su situación sentimental apoyada del resto de sequito de las víctimas de él.



Por dos horas, las ‘Hijas de su Madre’, demostraron que el poder femenino no debe menos preciarse, ya que las mujeres unidas pueden lograr lo que se proponen.



Esta es la segunda ocasión que se presenta la obra en Mexicali, la cual ha sido bien recibida por las mujeres cachanillas, quienes disfrutan cada minuto de la puesta en escena.



TODAS CON UNAS ‘HIJA DE SU MADRE’



Lourdes Munguía, actriz que juega un papel importante en la puesta en escena ‘Hijas de su Madre’, en entrevista refirió que el mensaje de la obra es muy claro: que las mujeres unidas pueden contra cualquier cosa.



Sobre el buen recibimiento de la gente de Mexicali, dijo que siempre se la respuesta del público es grato, ya que se nota cuando se sienten identificados con las situaciones de esta comedia.



“Eran unos codazos en toda la función, pero los hombres muertos de la risa porque se identifican con Emilio; son un poquito infieles, son bien abusados para poner el cuerno, enamoran a las mujeres…”, expresó.



Dijo también que en cada mujer hay una ‘Hija de su Madre’, por eso aparece la conexión con el público. Cada personaje de la obra, proyecta a una mujer fuerte, trabajadora y con éxito en el mundo laboral, pero con la debilidad por el amor, lo que representa a la mayoría de las féminas mexicanas.



“Las mujeres somos así, no importa lo que hagamos siempre necesitamos la dualidad, el hombre, la parte fuerte que nos proteja, no importa que estemos triunfando siempre necesitamos el apapacho”, compartió la actriz.