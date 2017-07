Fallece el actor Pedro González

MEXICALI, Baja California(GH)

Dedicado la mayor parte de su vida a la literatura,Conocido por su barba blanca y su fuerte voz, Pedro González en sus mejores años podía verse en las calles de Mexicali en su bicicleta, de alguna manera llamando la atención y consiguiendo nuevos amigos a quienes los contagiaba de interés hacia la literatura.Como profesor del magisterio, formó parte de las filas de escuelas en Tijuana, Mexicali y su Valle, de ahí forjaba esa vocación de invitar a los jóvenes y pequeños a adentrarse en el mundo de la lectura.Pedro González es conocido por haber formado Dirección de Extensión Universitaria de la UABC junto a actores como Norma Bustamante, Ángel Norzagaray y Ramón Tamayo, tiempo después también conocido como Taller Universitario de Teatro y sus mismos integrantes incluyendo a Pedro, miembros de Mexicali a Secas.Durante muchos años, don Pedro fue guía y actor en el Museo Universitario donde dirigía los recorridos donde se narraban los capítulos de la historia de Baja California, siempre con un cuento o narración bajo la manga.En una entrevista concedida a este diario, Pedro González compartió que sus orígenes y su trabajo como bolero en el Mercado Municipal eran recuerdos que atesoraba del tal manera, que soñaba con que esos tiempos se escenificaran en medio de espectáculo interdisciplinario, ya que ahí comenzaron sus inicios en la lectura con las columnas de Pedro F. Peritus y Ramírez en el diario Nuevo Mundo.La tercera llamada llegó para este maestro tan querido y ahora se dirige a la función eterna donde seguramente disfrutará junto a sus autores de literatura favoritos, como Pedro Calderón de la Barca, Julio Cortázar y Mario Benedetti.Valdemar Jiménez, conocido columnista de esta Casa Editorial y poeta, escribió unas palabras sobre el actor en su columna de este diario del 21 de junio del 2013.“Lo conozco desde hace tiempo, siempre con su característica barba larga, como mi otro amigo y también colega en este amor por la palabra, Gabriel Trujillo; aunque las barbas de Pedro González, al que me refiero con más años, ya están blancas, como su pelo capilar. Narrador de leyendas que difunde en escuelas y sitios públicos, Pedro, por su aspecto físico y por su trato amable y cordial, es una persona muy conocida, inconfundible en Mexicali, su tierra natal, a la que ha obsequiado su talento de maestro de literatura y del arte teatral”, comparte Valdemar en su publicación.Fue actor y un amante de la literatura.Es así, Pedro González, mi gran amigo que siempre que tengo el placer de estrechar su mano, disfruto su presencia grata y su amabilidad.Conoce e interpreta a los grandes poetas de la humanidad. Proyecta recrear la escena de un día común en el Mercado Municipal, dice.A su vez, el escritor Gabriel Trujillo en su blog difundo en Internet, en la publicación del 26 de julio de 2006, compartía sus sentimientos y su visión sobre el maestro de literatura.“Era y es un profesor de energía que no tenía ni tiene freno, un entusiasta que nunca se rendía ni se rinde ante las adversidades u obstáculos.Era y es un ejemplo a seguir. Pero lo que más me sigue impresionando de Pedro González hasta ahora es su capacidad para contarnos el cuento de nunca acabar, la historia que es de todos, esto es, su empeño en ser la voz de toda nuestra comunidad”, compartió Trujillo con emotividad en sus palabras.