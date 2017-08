Julión Álvarez al pie del cañón

MEXICALI, Baja California(GH)

La presentación del cantante chiapaneco Julión Álvarez sigue en pie para el próximo 13 de octubre en el Palenque del FEX.



Previo a su presentación en el Palenque de San Luis Potosí, el pasado sábado 26 de agosto, el cantante Julión reafirmó su presentación en Mexicali y el resto de sus presentaciones en la República Mexicana.



La conferencia se da dos semanas después de haber aparecido el pasado 10 de agosto, cuando hizo frente a los señalamientos de presuntos nexos con el narco y lavado de dinero, hechos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que lo colocó en una lista negra alusiva.



“Gracias a Dios nos están dando la oportunidad de cumplir mis compromisos, de no quedar mal, venir, cantar y cumplir donde se pueda. Ya tenemos compromisos que están desde hace meses”.



Dijo que en México no tenía restricciones para continuar trabajando y cumpliendo con sus presentaciones.



Julión declaró que era “algo de esperarse” el hecho de que suspendieran sus cuentas oficiales en las redes sociales, así como su baja en el reality musical “La Voz Kids”.



“Las negaciones entre cualquier empresa norteamericana con cualquier persona que esté en esa lista, no es posible, entonces era lógico que en su momento nos iban a ir descartando contratos, suspendiendo o en espera... es algo que va por reglas, las acatamos y ni nos molestamos, ni nos vamos a desesperar”, expresó.



El cantante reiteró que se siente tranquilo, acatando las asesorías de su equipo de abogados.



Tratando de salir adelante, en el tiempo que se requiera.

“La visión de la magnitud es diferente, pero sigo con la misma tranquilidad, con la misma seguridad de como he hecho mis cosas, del paso a paso que he dado y me siento muy bien, me siento contento.



“Son situaciones muy incómodas, lo repito, ya que se ve la magnitud de las situaciones cada vez se cierran las puertas, es difícil, pero no pasa nada”, declaró el intérprete de “Te hubieras ido antes”.



Finalmente, Julión no habló sobre su situación legal actual, al tratarse de una situación delicada.



Julión tuvo una exitosa presentación en el Palenque de la Feria de San Luis Potosí, con un “sold out”, puesto que fue esta su primera presentación después de que saliera a la luz dicha situación.



Asimismo la presentación del cantante en Mexicali se llevará a cabo el próximo 13 de octubre en el Palenque del FEX, de la cual los boletos están casi por agotarse.