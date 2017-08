Impulsan espacios independientes

MEXICALI, Baja California(GH)

Abrir espacios independientes culturales en la localidad es un objetivo que muchos tienen pero que no todos pueden lograr, o al menos el camino para lograrlo no es fácil.



Así lo describió Felipe Tututi, actor, promotor cultural en la región y co fundador del foro ‘La Caja’ quien en compañía de Selene Nevárez, de ‘Espacio Artmosferas’, compartieron sus experiencias con el público sobre cómo surgieron sus espacios.



Para Felipe, uno de los principales obstáculos es la falta de recursos para el sostenimiento de cada sitio, como para la renta, la luz, agua, etcétera.



“Por ello se trabaja más y se busca la manera de sacar para ello”, expresó el reconocido actor.



Dijo que también la falta de dinero para traer de grupos de otras partes del país a Mexicali, es un reto que constantemente se debe superar.



Sin embargo, de la mano de los obstáculos están los logros, es por eso que ver la respuesta del público en las obras y proyectos locales es la principal satisfacción que reciben.



Asimismo que el mismo público pida y exija más cultura, resulta un gozo para aquellos que tienen el interés de generar y promover contenido local.



Pero sobre todo ver los espacios independientes en función y que cada vez haya más, declaró Felipe para este diario.



La reunión se desarrolló en ‘La Cenaduría’ el pasado miércoles, denominado ‘Autogestivos’ y organizado por ‘Palos Alados’ de la escritora Rosa Espinoza, donde los presentes pudieron intercambiar dudas, comentarios y propuestas con los exponentes.