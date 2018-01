TIJUANA, Baja California(GH)

Scorpions viene a Tijuana, la legendaria banda alemana de hard rock/heavy metal ya está confirmada para Fronterizo Fest 2018.



A tres meses de que se realice la segunda edición del Fronterizo Fest en Tijuana, los organizadores soltaron este jueves los nombres de las primeras bandas del cartel de tres días a realizarse los próximos 27, 28 y 29 de abril en el Estadio Caliente.



Además de Klaus Meine y compañía, Megadeth y Suicidal Tendencies son los nombres que resaltan para este festival que apenas en octubre pasado tuvo su primera edición con Testament y Anthrax como actos principales.



Uno de los nombres que llaman la atención es Dire Straits Legacy, una especie de banda tributo conformada por antiguos miembros de la agrupación original y músicos de sesión de primer nivel, todos ellos amantes del legado del genio Mark Knopfler.



Deadly Apples, la banda canadiense que también formó parte del cartel del Fronterizo Fest 2017, regresa en esta nueva ocasión, así como Here Comes The Kraken, una banda de deathcore mexicana originaria de Aguascalientes.



Es apenas la primera ronda de nombres y hasta el momento no han decepcionado, traer por primera vez a Scorpions a Tijuana no es poca cosa.



Por cierto, los amantes de la música de Motorhead tendrán la oportunidad de ver sobre el escenario a Mikkey Dee, compañero de Lemmy y quien acompaña a los alemanes a cargo de la batería.



Suicidal Tendencies ya había sido anunciado con anterioridad para presentarse con Limp Bizkit en un espectáculo que finalmente no se realizó, pero que había generado grandes expectativas por la presencia de la banda angelina comandada por Mike Muir.



Las bandas



Scorpions

Megadeth

Suicidal Tendencies

Dire Straits Legacy

Deadly Apples

Here Comes The Kraken