Viven sismo en Ciudad de México

MEXICALI, Baja California(GH)

El grupo local ‘Silent’ se encontraba en la Ciudad de México de promoción y por una serie de conciertos que realizarían al centro del país, donde vivieron el sismo de 7.1 grados que sacudió al País.



Alejandro Lara, integrante de la agrupación, habló en entrevista para este diario de cómo vivieron esta desafortunada experiencia.



“Nos tocó en una zona no tan afectada, pero el caos sí fue inmediato. Pasaron algunas horas para poder comunicarnos, pero no nos pasó nada afortunadamente”.



Destacó que pese al caos vivido, la gente reaccionó de inmediato, incluso, ellos mismos estuvieron comprando cosas para donar en los distintos centros de acopio.



Para la agrupación lo más impactante que presenciaron fue la solidaridad de la gente y como en cada esquina había multitudes de personas ayudándose entre sí.



El resto de la semana continuaron en la Ciudad de México para cumplir con el resto de sus compromisos musicales, como uno de sus conciertos en Guadalajara, Jalisco.



PARA SABER



‘Silent’ es una banda de, punk y una especie de rock gótico, compuesta por Andrea Varela en la batería, Alejandro Lara en la guitarra, Rodo Ibarra en el bajo y Jung Sing en la voz. Actualmente promueven su más reciente álbum titulado ‘A Century of Abuse’.