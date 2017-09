Todo al cien con Caloncho

MEXICALI, Baja California(GH)

El cantante Caloncho de origen sonorense puso a bailar a todos sus seguidores en un concierto lleno de sonidos románticos, suaves y dulces.



El concierto empezó alrededor de las 22:30 horas, abriendo con ‘Bálsamo’ tema que se desprende de su más reciente álbum con el

mismo nombre.



Desde que subió al escenario, los asistentes no dejaron de corear ni una sola canción, tales como ‘Pasa el Tiempo’ y ‘Julia’.



Con una Plaza del Sol iluminada y con un ambiente juvenil, el cantante originario de Ciudad Obregón, Sonora, puso a bailar y cantar a todos al ritmo de sus suaves ritmos.



Acompañado de su banda de músicos y coordinados en su vestimenta, regalaron una noche con canciones como ‘Fierroflais’, ‘Amigo Mujer’ y ‘Campamocha’.



Sin embargo, los temas más coreados fueron ‘Bésame Morenita’, cover de Pedro Infante, ‘Chupetazos’, ‘Palmar’ y ‘Optimista’.



Al final del concierto, tuvo el gesto de salir del escenario y se acercó con sus fanáticos que aún no abandonaban el recinto, con la intención de tomarse fotos con ellos.



DE VUELTA A MEXICALI



Con esta reciente visita a Mexicali, Caloncho ya tiene cinco las ocasiones en las que ha pisado tierras cachanillas, donde dice sentirse de vacaciones cada que regresa.



“Me siento de vacaciones cuando vengo para acá, es un México muy bonito, son las partes del país que más disfruto, las penínsulas, la Sur y la Norte. Se come riquísimo y la gente es bien linda”, comentó.



El cantante estuvo en esta ciudad promocionando su más reciente material titulado ‘Bálsamo’, con el cual ha emprendido una gira por toda la República Mexicana.