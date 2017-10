Presume 49 años como íconos del rock

MEXICALI, Baja California(GH)

Antes de El Tri no había una agrupación con el legado que ésta ha dejado en la escena del Rock en México. Hoy en día celebran 49 años de trayectoria y el lanzamiento de su disco número 50, llamado ‘Nacidos para rodar’, como un tributo para toda la comunidad ‘biker’.



Con tanto camino recorrido, El Tri puede presumir de ser un ícono del Rock and Roll en español, luego de haber sobrevivido la represión, cuando ser rocanrolero era satanizado.



“Aquí estamos después de 49 años, como si no hubiera pasado el tiempo, además el cariño que la raza le tiene a mi música, a mis canciones y a mi persona, es algo que va más allá de mi”, expresó Alex Lora, líder del grupo, previo a su presentación en el Festival de Octubre 2017 en Mexicali.



“El Tri sobrevivió como el rock mexicano, a nivel subterráneo a pesar de que no había tanta difusión como ahora, el Tri y su música, no ha estado muy publicitada… y aquí seguimos”, añadió el vocalista del grupo.



PIONEROS EN TENDENCIAS

Por su parte, Chela Lora, expresó no haber nuevos planes para iniciar otro proyecto de colaboraciones, puesto que, fueron los pioneros en este tendencia como la de los discos sinfónicos, ya que hace un par de años realizaron la agrupación ha grabado al lado de otros artistas como Molotov, Chamín Correa, Andrés Calamaro, entre otros.



Incluso, en el 2018 se tiene planeado el lanzamiento de un sinfónico grabado en Perú, al lado de la Filarmónica Juvenil de Perú de aquel país.



PLANEAN 50 AÑOS EN GRANDE

Chela Lora también expresó que a pesar de aún no tener definido qué es lo que harán para celebrar los 50 años de El Tri, seguramente será algo espectacular. Como un magno concierto, un disco especial o algo que deje huella y plasme la mitad de siglo de la banda dignamente.



Asimismo la ‘domadora’ como la llama Alex Lora, informó que próximamente National Geographic empezará a grabar un especial por los 50 años de la agrupación, por lo que en los próximos meses comenzará el proyecto.



“Será un recopilado lo que está proyectado hacer es un documental de la trayectoria de El Tri como tal, de su existencia de los 49 años hacia los 50, con lo que tenemos grabado y lo que vamos a grabar”, compartió la inseparable compañera de Alex Lora.