Resuena El Tri en la ciudad

MEXICALI, Baja California(GH)

La agrupación de Rock and Roll más importante de México, El Tri, estuvo presente en el Festival de Octubre del 2017 en Mexicali. Con ‘La Raza más Chida’, El Tri salió al escenario donde ya lo esperaban cientos de mexicalenses impacientes por ver a la agrupación.



“Yo sé que a unos les da pena, otros no se lo saben y otros cantan re****ro como yo pero sería una pend... en el Festival de Octubre en Mexicali no cantáramos la de:…” fue el preámbulo para que Alex Lora entonara el Himno Nacional mientras sostenía una Bandera de México al lado de un bailarín azteca.



Al unísono los asistentes entonaron junto a El Tri el Himno Nacional, sin fallar en una estrofa mientras que el resto del grupo sostenía un saludo. Le siguieron canciones como ‘Mente rocke- ra’, ‘ADO’ y ‘El vicioso’, temas de los más populares de la agrupación.



LE MANDA SALUDOS A LOS PRESIDENTES

Como parte de su irreverencia, Alex Lora no dudó en demostrar su posición en contra de la política, por lo que no tardó en mandarle “saludos” al Presidente de la República Enrique Peña Nieto y al de Estados Unidos, Donald Trump, con su singular simpatía, para luego entonar el tema ‘Chin... a su madre Donald Trump’.



Durante el concierto los clásicos ‘slams’ no se hicieron esperar y en diversas canciones los asistentes formaban estos bailes. ‘Contigo me conformo’, fue el tema con el que su fiel acompañante, su domadora como él la llama, Chela Lora salió al escenario para acompañar al grupo.



El público estuvo conformado por familias enteras, había padres con sus hijos pequeños, quienes cantaban y rockeaban las canciones, adultos mayores y jóvenes, fueron los que disfrutaron este show.



El concierto duró aproximadamente 2 horas y 40 minutos, el cual cerró con temas como ‘Me vale madres’ y ‘El chavo de onda’, mientras regalaban camisetas, discos y balones entre el público.



ABREN CON CUMBIA

Los encargados de ser los taloneros del concierto, fueron el grupo Zoológico Musical y la Sucursal de la Cumbia.



LAS MÁS COREADAS:

- La raza más chida

- ADO

- Chavo de onda

- El Niño sin amor

- Metro Balderas

– Triste canción

- Las piedras rodantes