A China desde México

MEXICALI, Baja California(GH)

Marco Miranda es originario de Hermosillo, pero radicado en Baja California desde hace 12 años, representará a ésta entidad en la Bienal Beijing 2017.



Con 8 piezas de la serie ‘Utopía’, el joven artista participará en esta convocatoria siendo el único representante de Baja California.



“Es una emoción al saber que vas para allá, porque es una tierra que nunca he pisado, es como mi primera vez allá, con eso siempre lo he buscado pisar tierras bajo mis obras, no sólo por el gusto de irme.



“Es como el mismo sentimiento de confusión, de no saber qué va a pasar, pero ya existe esa adrenalina como artística de la emoción, porque ya vas a estar en otro sitio. Aparte con otros años, con otra perspectiva y con más experiencia y eso me da más seguridad”, comentó Marco en entrevista con este diario.



Miranda es un artista localmente reconocido por su aportación al arte, sobretodo por las convocatorias en las que participado y ha logrado siempre estar entre los mejores.



Actualmente trabaja en la galería ‘ADC Building Bridges’ en Santa Mónica, CA, desde hace 10 años, mediante la cual empezó a buscar bienales internacionales para nutrir su curriculum.



La bienal se llevará a cabo del 24 de septiembre al 15 de octubre, donde competirá con más de 120 artistas de diferentes países, por lo que estará viajando en los próximos días aquel país.