La historia continúa para JNS

MEXICALI, Baja California(GH)

Metamorfosis’ es el primer disco de estudio de las JNS, producción que marca el regreso de la agrupación femenina dejando atrás el reencuentro



En entrevista exclusiva para LA CRÓNICA, Melissa López integrante del grupo pop, habló sobre si estaba e sus planes regresar a los escenarios musicales



“Para nada, teníamos planeado esto por un año y medio cuando mucho, se iba a quedar esto como un reencuentro, no teníamos pensado hacer un regreso, pero estamos emocionadas por la respuesta de la gente, nos ha dado un amor infinito”, comentó la cantante.



El nuevo álbum de las JNS contiene tres temas inéditos y 10 canciones que ya son populares entre la gente como “Bailando”, “En cada canción” y “Arena y Sol”.



Dos de los temas inéditos fueron escritos por compositores locales, el de “Si sabías bien” de Pablo Precia- do y Melissa Robles integrantes de Matisse; y “Mejor no regreses” de Ale Zéguer, cantautora originaria de San Luis Río Colorado.



Las JNS se pudieron involucrar en toda la preparación del disco, desde el sonido, en la selección de las canciones y de las fotos, así como en las ideas de los visuales, ya que cada track cuenta con un visual distinto.



Angie, Melissa, Karla y Regina están de estreno y aseguran seguir en la escena musical hasta que el cuerpo aguante.



La también conductora, explicó que a pesar de que Angie está esperando su segundo bebé, planean una nueva gira con “Metamorfosis” para mediados del 2018, luego de que la cantante se tome unos meses de recuperación.



CONTINÚAN CON EL 90S POP TOUR



Melissa aclaró que continúan con la gira de los 90s Pop Tour, con muchas fechas confrmadas, incluso el próximo mes de noviembre estarán recorriendo Estados Unidos, con este proyecto que ha sido todo un éxito al lado de OV7, Caló, Aleks Synteck, Litzy, The Sacados e Irán Castillo.



“Las fechas siguen, nosotras iremos haciendo el espacio a cada proyecto el ‘Metamorfosis Tour’ y el ‘90s Pop Tour’”, comentó.



METAMORFOSIS CONTIENE:



Arena y sol

Bailando

Aun sin ti

Me haces tanto bien

Vestida para matar

Hace un minuto

Todavía

Mejor no regreses

Necesito un amigo

En cada canción

Tour

Si sabías bien

Yo quiero bailar





PARA SABER



"Metamorfosis" cuenta con temas como “Aun sin ti”, primer sencillo del disco, que se posicionó número 1 en el chart digital de iTunes, su material visual ya cuenta con más de 1.5 millones de reproducciones en Vevo y el tema está en el top 5 de radio.



-La dirección y realización musical del disco estuvo a cargo del productor y músico Juan Carlos Moguel, quien ha trabajado con artistas como CD9, Carlos Baute, DVICIO, Aleks Syntek y Yuridia.



-El disco, además, viene acompañado de un DVD con materiales visuales preparados especialmente por JNS.

En ellos se puede ver a ellas en diferentes escenarios que retratan las temáticas de las canciones.