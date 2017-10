Graban video con julión Álvarez

MEXICALI, Baja California(GH)

Aprovechando la presentación que el cantante chiapaneco tuvo en Mexicali el pasado viernes 13 de octubre, Isamar Salgueido, Yannick Aguirre y Alonso Wilhelmy, realizaron la grabación de un vídeo al lado de Álvarez.



Julión ha sido uno de los impulsores del trío mexicalense, puesto que en varias ocasiones los invitó a abrir sus presentaciones en diversas partes de la República Mexicana.



“El tema que traían está muy bonito, me habían dicho si lo hacíamos, los presenté en algunos conciertos para que los conocieran… mi intensión era presentarlos, no me podía comprometer pero me invitan a grabar… estoy muy agradecido por la invitación, es un tema muy bonito”, expresó el interprete de ‘Te hubieras ido antes’, al respecto.



‘Somos Tres’, también fueron los abridores del concierto de Julión en el Palenque de las Fiestas del Sol el pasado viernes, llevándose el recibimiento positivo del público.



Aunque aún no hay fecha de lanzamiento para el vídeo, los chicos dijeron sentirse emocionados y honrados de poder compartir su carrera al lado de tan importante figura musical en el género.



Invitaron a sus seguidores estar pendientes de sus redes sociales para saber del estreno del vídeo