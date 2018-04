Ponen el rock

MEXICALI, Baja California(GH)

Cuatro de las agrupaciones con más presencia en la escena del rock alternativo en México, llegaron a tierras cachanillas para interpretar sus éxitos.



Costera, Reyno, Enjambre y Zoé, fueron los grupos que en esta ocasión el Tecate Location trajo a Mexicali el pasado sábado.

Marcos Menchaca, fue el encargado de inaugurar el festival, quien ofreció su repertorio musical acompañado de su guitarra acústica.



Seguido, subió al escenario la agrupación Costera, integrada por Mau García en la voz y guitarra, Andy Kenguan en los teclados y Beto Ramos en la batería.



Quienes ofrecieron un set list compuesto por temas de su álbum debut ‘Aliados’, con una muy buena respuesta de los asistentes, a pesar de ser su primera vez en la ciudad.



Pasadas las 20:00 horas, arribaron al escenario Christian Jean y Pablo Cantú, integrantes de Reyno, para cantar canciones como ‘Fluye’ y ‘Nunca me dejes’, siendo estas unas de las más coreadas por el público.



Tocó el turno de una de las bandas más esperadas de la noche: Enjambre. El grupo salió ante un público impaciente que ya los esperaban desde temprano para cantar con ellos canciones como ‘Visita’.



‘Cámara de faltas’, ‘Manía cardiaca’, ‘Sábado perpetuo’ y ‘Somos ajenos’, fueron algunos de los temas que los cachanillas disfrutaron de la agrupación de Rock Alternativo.



Para cerrar la noche, Zoé subió al recinto para brindar un concierto con temas del nuevo disco, así como los clásicos de la agrupación, para satisfacer todas las necesidades.



Sonaron los primeros acordes de ‘Reptilectric’ y con ellos los gritos de los asistentes que ya tenían más de 2 años que no disfrutaban de la banda liderada por León Larreguí en Mexicali.



Un grupo agradecido



El vocalista del grupo, expresó que estaban agradecidos por el recibimiento de la gente y por el lugar donde se llevó a cabo el concierto, porque permitía un acercamiento más intimo con sus seguidores.



Con luces y gráficos que acompañaban cada canción, Zoé interpretó canciones como ‘Azul’, ‘Fin de semana’ y ‘Poli’.

Fue alrededor de las 00:00 que culminó el concierto, que llenó de Rock las instalaciones de la Ciudad Deportiva, dejando otra huella del Tecate Location y su calidad de festivales.





Forjan su propio camino



Los integrantes de Costera agradecieron el apoyo que han

recibido por parte de empresarios, pero sobre todo de sus fans





Iniciando con el apoyo de bandas de gran renombre en la escena del Rock en México, como lo es Zoé y tocando en escenarios como el Tecate Location y próximamente en el Pa'l Norte, el grupo Costera busca forjar su propio camino.



En rueda de prensa previa a su presentación por primera vez en Mexicali, la agrupación habló sobre el impulso recibido en los inicios como Costera.



“Está increíble lo que ellos están haciendo, el apoyo que le están dando a las bandas… una banda que está tan posicionada no tiene la necesidad apoyar a bandas que están abajo, pero ellos se toman el tiempo de escuchar, de apoyar, de abrir un espacio dentro de un show…”, expresaron.



Como banda emergente en el ámbito musical del Rock Alternativo, les deja como aprendizaje seguir apoyando a más talentos nacionales.



“Es un legado que nos queda a nosotros, si Costera llega a ser tan grande, tan masiva como son estas bandas, creo que Costera va hacer lo mismo. Seguir apoyando a que la escena crezca, seguir apoyando que toda esta música que siempre sale, darse su tiempo para escuchar y que otra gente la conozca”, comentaron.



Asimismo refirieron que para ellos lo más importante actualmente, es seguir pisando veneus tan representativos tanto a nivel nacional como internacional, para seguir abriéndose camino en la escena musical.



"Es un camino que tenemos que recorrer, Costera es una banda relativamente nueva y nos toca que recorrer muchos escenarios con shows chicos, y picar mucha piedra uno, hay mucho de que seguir aprendiendo y mucho que seguir creciendo”.





Enjambre en evolución



La agrupación se posiciona como una de las mejores en el rock

alternativo, participó con éxito en el Tecate Location



Hoy en día el grupo regiomontano, Enjambre se posiciona como una de las bandas más representativas en el ámbito del Rock Alternativo de México.



Por esto, la responsabilidad de seguir creando música que los eleve en calidad es uno de sus principales objetivos.



“Siempre hemos estado con el compromiso interno de tratar sacar muy buena música, una buena propuesta artista, desde nuestros comienzos ha sido así y nos gustaría que continuáramos así”, así lo argumentaron en su regreso a Mexicali, para tocar en el Tecate Location el pasado sábado.



“Nos da gusto que gente se esté sumando al Enjambre y eso nos permite seguir haciendo esto en diferentes escenarios y en diferente volumen, es muy gratificante pero el compromiso ha estado desde siempre”, explicaron.



La banda se encuentra realizando gira por todo el país y Estados Unidos con su material discográfico más reciente "Imperfecto extraño", el cual surge de la idea de coalicionar la temática del disco con la esencia del ser humano.



“Imperfecto extraño' como común denominador en algunas canciones trata sobre la humanidad y el ser humano, todos los seres humanos somos imperfectos y todos somos extraños, entonces el sonido de las dos palabras juntas, la temática del disco nos resulta en un buen título”, explicaron al respecto.



La agrupación viene de una presentación estelar en el Vive Latino y están por regresar al Tecate Pa'l Norte en Monterrey, Nuevo León. Presentaciones que les dan el entusiasmo para seguir en la música por muchos años más.



Próximamente estarán promocionando el "Imperfecto extraño" en Estados Unidos, principalmente en San Diego, Los Ángeles y San Francisco.