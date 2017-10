Julión Álvarez; el rey del Palenque

MEXICALI, Baja California(GH)

En su más reciente presentación en Mexicali, el cantante originario de Chiapas, la volvió hacer en grande brindando un gran concierto de 3 horas a sus seguidores cachanillas.



En punto de las 00:00 horas del sábado, Julión salió al escenario acompañado de su norteño banda para regalarle a los asistentes una noche llena de éxitos.



Un palenque lleno en su totalidad, coreó cada una de las letras del intérprete mexicano, quien agradeció el que no lo suelten de la mano en tiempos difíciles como los que atraviesa.



COMPARTE ESCENARIO



Julión Álvarez siempre se ha caracterizado por compartir su espacio musical con otros artistas y en esta ocasión no fue la excepción, pues invitó al ruedo a Raúl Sandoval a interpretar ‘El Cachanilla’. Lo que emocionó a todo el público mexicalense, quienes cantaron cada una de las estrofas a todo pulmón.



De igual manera, compartió al lado de Hansel Flores y Jovanko Ibarra, con este último cantó ‘El Terrenal’, momento en el que aprovechó para recorrer el ruedo del Palenque para tomarse fotos con los asistentes.





HONRA A JUAN GABRIEL



El momento de bailar inició cuando sonaron los primeros acordes de ‘La Frontera’ tema que grabó con Juan Gabriel, seguido de ‘Caray’, ‘Me gustas mucho’ y ‘La diferencia’. Fue aquí cuando uno de los asistentes le proporcionó una gorra de los Águilas de Mexicali, el equipo de béisbol de casa y actuales campeones.



De ahí, siguieron temas como ‘La María’, ‘Pongámonos de acuerdo’, ‘Conozco a una negra’ y ‘Ojos verdes’. Así fue como por tres horas el cantante chiapaneco deleitó a sus seguidores mexicalenses, dando un show no sólo de amor y desamor, sino de buen ambiente y demostrando siempre su humildad que lo caracteriza.



Prueba de esto, es que le dio la oportunidad a diversas fans a que pasaran al ruedo para poder bailar una pieza musical a su lado, provocando la envidia de muchas.