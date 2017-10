Julión más tranquilo que nunca

MEXICALI, Baja California(GH)

El éxito de Julión Álvarez no lo detiene nada ni nadie y para muestra de esto fue el concierto ofrecido en Mexicali con los boletos agotados. Ante esto, el cantante chiapaneco dijo sentirse muy agradecido por la respuesta del público que no lo abandona, incluso en momentos difíciles como por los que está pasando.



Recordemos que Julión Álvarez se encuentra en una situación legal por un presunto caso de lavado de dinero, sin embargo, dice sentirse tranquilo desde el día 1 en que se dio a conocer dicha noticia.



“Le doy gracias a Dios por la paciencia y por la sabiduría que nos ha dado para poder entender el tema y el apoyo del público, de la familia y de la gente que nos rodea, estas muestras de cariño son las que nos fortalecen”, comentó el cantante.



En rueda de prensa previa a su presentación en el Palenque de las Fiestas del Sol 2017, el intérprete de ‘Terrenal’, dijo sentirse apapachado por sus seguidores que no lo han dejado sólo.



Asimismo, indicó que actualmente sigue trabajando sin descuidar sus fechas en México pese a que se le ha impedido presentarse en Estados Unidos, por lo que tuvo que cancelar sus fechas programadas.



SIN TIRAR LA TOALLA



Julión definió como un ‘garrotazo’ toda la situación legal por la que atraviesa, por lo que la respuesta del público es lo que lo mantiene de pie.



Ante esto, expresó nunca haber pensado en tirar la toalla, ya que desde el primer momento ha sido bien asesorado por el grupo de abogados que se encargan del tema, pero eso sí, ansía el tiempo en el que todo esto termine.





NO JUZGA A NADIE



Siempre ha sido un estigma puesto a las agrupaciones y a los cantantes del género grupero al relacionarlos con el narcotráfico, sin embargo Julión dice no juzgar a nadie. Refirió que ellos van a donde se les contrate, porque la ‘chamba es la chamba y nosotros no vamos investigando’, agregó.



Finalmente el cantante mexicano, reiteró estar a la espera de la respuesta de sus abogados para definir cuál será el siguiente paso en toda esta controversia.