¡Un regreso inesperado!

MEXICALI, Baja California(GH)

, ya que su energía y espíritu entregado por la música lo hacen renacer de nueva cuenta en la escena musical.“Soy un artista con muchas ganas, con mucha voz y sobre todo con mucha energía; gracias a las redes, gracias a la gira de Mis ídolos hoy mis amigos, gracias a todo esto estoy de regreso”, compartió agradeciendo en una gran parte a la invitación que le hizo Julión Alvarez marcó la pauta para este renacimiento.Este sábado el cantante presenta su nuevo show en Mexicali pero antes estuvo en una convivencia organizada por La Mejor FM y compartió parte de sus planes con los medios de comunicación.Ocho años de ausencia, con el disco bajo el brazo, una imagen renovada y agradecido con las oportunidades que le da la vida musical, ahora interpreta con Kalimba, en lo que parece ser el inicio de una nueva cúspide, asegura.“La música solamente es música, son sonidos tan fuertes y tan importantes que al escuchar una canción en inglés, aunado a una buena voz transportan al público; la música más allá de ser sonido, son colores, por eso al escucharla se te enchina la piel, yo tengo canciones que forman arcoiris y eso es lo que quiero llevar a la gente”, compartió.Los seguidores del cantante estuvieron presentes, mientras platicaba le gritaron piropos saludos y cantaron algunas melodías, el cantante estuvo cercano con ellos.Al final, el cantante se tomó fotos con su gente y sonriente les hizo el honor de cantarles uno de sus temas más icónicos “Enemigo del amor” a todo pulmón, comprobando que sigue siendo el mismo en cuerpo y alma.Fans le tomaron fotos a Pancho Barraza.dice ser cercano con sus hijos que también viven en Mazatlán al igual que él y su esposa.Justamente los acaba de ver ayer, donde platicó con ellos y augura que saquen música propia próximamente.“Estuve con ellos, platicamos sobre sus planes y estuve escuchando las canciones que están grabando, espero que me superen por mucho”, dijo el intérprete.El intérprete aprovechó para aclarar que sus hijos se encuentran aun con una especie de contrato con el programa La Voz y por ello no puedencomo quisieran, cosa que próximamente desaparecerá.tú te creas un compromiso con una empresa, y eso pasa cuando entras a un programa de este tipo, aunque ya les falta poco para cerrar ese ciclo, ya me lo comunicaron y por eso será mejor cuando ellos se manejen solos, por lo que sientan, por lo que piensen, por lo que ellos creen”, dijo el cantante.Palenque del FEX21:00Boletos en taquilla